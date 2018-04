Nem döntött az Aszad elleni válaszcsapásról Trump

Minden lehetőség napirenden van – közölte a Fehér Ház szóvivője annak kapcsán, milyen válaszcsapást hajthat végre az Egyesült Államok azután, hogy a gyanú szerint a szíriai hadsereg vegyifegyveres támadást hajtott végre Dúmában. A felkelők kezén lévő városban információk szerint több tucatnyi önkéntes mentőmunkás, orvos és civil vesztette életét – írta a BBC.

Sarah Sanders szavai azonban azt jelentik, hogy Washington mégsem döntött a Bassar Aszad erőit célzó rakétatámadás elindításáról, noha erre Donald Trump két napot adott twitteres üzenetében. Az elnök által szabott határidő azonban lejárt. Az üzenetében okos rakétákról író Trump az általa gyilkos állatnak nevezett Aszad mellett az őt védő Moszkvát is figyelmeztette, az orosz felet is okolva a dúmai támadásért.

Szíria visszautasítja, hogy végrehajtotta volna a dúmai támadást, Moszkva pedig közölte: meg fogja semmisíteni a Szíria felé tartó támadórakétákat, amelyekről Trump beszélt. Az orosz fél szerint provokáció lehetett a támadás, amelynek célja ürügyet szolgáltatni a nyugati beavatkozásra.

Csütörtökön az ENSZ Biztonsági Tanácsa ül össze – bár itt érdemi megoldás nem várható, hiszen Oroszországnak állandó tagként vétójoga van.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország fontolgatja a közös válaszcsapás lehetőségét. A brit kormányfő, Theresa May kormányülést hívott össze – ugyanakkor a BBC szerint Theresa May a kormány jóváhagyása nélkül is kész a katonai akcióban való részvételre. A francia elnök, Emmanuel Macron a következő napokban ígért választ a részvétellel kapcsolatban.

Bár Trump 48 órát említett, a Fehér Ház legutóbbi nyilatkozata szerint az elnök nem adott meg konktrét határidőket. Twitterben adott üzenete lépéskényszerbe hozta a Pentagont is. A védelmi miniszter James Mattis közölte: szükség esetén készek végrehajtani a katonai akciót, ha azok indokoltak.

Eközben az Aszad támogatásában aktívan résztvevő orosz hadsereg részéről Jevgenyij Jevtusenko közölte: Dúma városát visszaszerezte a szíriai hadsereg, így most már egész Kelet-Gúta térségét ellenőrzi Aszad. A Dzsejs al-Iszlám harcosai elhagyták a települést. Dúma visszaszerzését az orosz vezérőrnagy a Szíriai Arab Köztársaság jeles napjának nevezte – írta az MTI. Az orosz tájékoztatás szerint az elmúlt napokban közel négyezer ember hagyta el a várost – a harcosok elszállítását az orosz erők végezték – a távozók több mint négyszáz fegyvert adtak le, köztük nagy kaliberű géppuskákat, gránátvetőket, mesterlövész puskákat és gépkarabélyokat. Február vége óta több mint 41 ezer ember távozott Dúmából, Kelet-Gúta egészéből pedig 165 ezren, s a lázadók 250 foglya szabadult ki.