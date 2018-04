Az oroszok szerint a szíriai támadás a világbékét veszélyezteti

Magyar idő szerint szombat hajnalban amerikai vezetéssel mértek légicsapásokat három szíriai célpontra, válaszul a múlt heti, Dúma elleni vegyitámadásra. Moszkva már korábban reagált, azt írták, következményei lesznek a nyugati csapásoknak, Kanada és a NATO azonban üdvözölte a lépést, és hozzájuk csatlakozott többek közt Törökország és Izrael is, míg Irán elítélte a támadást.

Jogos beavatkozás

Egy neve elhallgatását kérő izraeli tisztségviselő szerint Aszad gyilkos akciói miatt voltak jogosak a rakétacsapások, ráadásul véleménye szerint Irán is Szíriát teszi ki veszélynek azzal, hogy a területéről indít támadásokat. Joáv Galant építésügyi miniszter úgy vélekedett, a támadás fontos üzenet a Szíria, Irán és a Hezbollah által alkotott "gonosz szövetségnek".

A törökök hasonlóan vélekedtek, szerintük a légicsapás helyénvaló válasz volt a dúmai támadásra, a külügyminisztérium közleménye szerint a mostani beavatkozás "az egész emberiség lelkiismeretének tolmácsa", álláspontjuk szerint a nemzetközi közösség nem hagyhatja büntetlenül az emberiesség elleni és a háborús bűntetteket.

Theresa May is megszólalt az ügyben, ő azt emelte ki, hogy a bevetés sikeres volt, emellett pedig kitért arra is, hogy London számára egyértelmű, hogy a dúmai vegyitámadásért kit terhel a felelősség, erre volt válasz az összehangolt katonai művelet.

A német kormány is támogatását fejezte ki, Angela Merkel szerint szükséges és arányos beavatkozásra került sor, ami a vegyi fegyverek nemzetközi tilalmáról szóló egyezmény hatékonyságának megőrzése szempontjából volt fontos. A légicsapást végrehajtó koalíció az általa viselt felelősséggel összhangban cselekedett – tette hozzá.

A lengyelek óvatosabban nyilatkoztak, ők arra hívták fel a figyelmet, hogy kerülni kell Szíria esetében az olyan lépéseket, amik tovább eszkalálják a helyzetet, de az a lengyel külügyi tárca közleményéből is jól látszik, hogy a múlt heti dúmai esettel összefüggésben értelmezik a történteket. Ennek megfelelően ők is hangsúlyozták, hogy meg kell akadályozni a vegyifegyver-támadások megismétlődését, a megfelelő reakció hiánya pedig biztatást jelentene a jogsértők számára.

Paolo Gentiloni olasz ügyvivő kormányfő hasonlóan vélekedett, szerinte indokolt volt a támadás, de annak, ami történt, korlátozottnak kell maradnia, mert nem ez az ideje a helyzet súlyosbításának. Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője ugyanakkor közösségi oldalán "borzalmas tévedésnek" nevezte a szíriai légicsapásokat.

A cseheknél is érdekes volt a támadás fogadtatása, a külügy helyeselte a légicsapásokat, Milos Zeman államfő azonban bírálta a történteket, álláspontja szerint a katonai megoldásnak ugyanis mindig az utolsónak kellene lennie, az elnöki szóvivő pedig a cseh újságírókat és a civil szervezeteket is bírálta, akik szerinte lelkesen támogatják a szíriai háború folytatását.

Oroszország őrületről beszél

Moszkva korábban már reagált a támadásra, szerintük az amerikaiaknak nincs erkölcsi felhatalmazásuk arra, hogy más országokat vádoljanak, mikor nekik is vannak vegyifegyver-készleteik, a csapásoknak pedig elmondásuk szerint következményei lesznek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azóta azt is közölte, Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a Szíriát ért amerikai-brit-francia katonai csapás miatt, álláspontja szerint ugyanis a leghatározottabban elítélik a támadást Szíria ellen, ahol orosz katonák segítik a törvényes kormányt a terrorizmus elleni harcban.

Az orosz vezető agresszióval és a szíriai humanitárius helyzet súlyosbításával vádolta meg a katonai csapást végrehajtó államokat, emellett ő is kitért arra a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter által már pedzegetett állításra, hogy a a dúmai vegyifegyver-támadást „külföldi ügynökök" rendezték meg.

Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy a szíriai légvédelem 71-et megsemmisített az arab ország ellen bevetett 103 manőverező robotrepülőgép közül, valamint, hogy a csapásnak sem katonai, sem polgári áldozatai nem voltak.

Kína sem üdvözölte a támadást, amely szerintük a nemzetközi jog alapvető normáinak megszegését jelenti. A kelet-ázsiai ország külügyminisztériumának szóvivője, Hua Csun-jing pedig sürgette a visszatérést a szíriai polgárháború tárgyalásos rendezéséhez, mert álláspontjuk szerint a konfliktust csak politikai úton lehet rendezni. Ezzel összhangban a dúmai vegyifegyver-támadással kapcsolatban is teljes körű, méltányos és elfogulatlan vizsgálatot sürgettek.

Az iráni külügyminisztérium szintén elítélte a támadást, a tárca szerint az Egyesült Államokat és szövetségeseit terheli majd a felelősség a katonai akció következményeiért a térségben "és azon túl".

Az Egyesült Államok és szövetségesei semmiféle eredményt nem fognak elérni a Szíriában elkövetett bűntettekkel

– mondta Ali Hamenei ajatollah, aki bűnözőnek nevezte az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Franciaországot.

A szíriai rezsimet támogató libanoni síita milícia, a Hezbollah a nemzetközi jog kirívó megsértésének nevezte a légicsapásokat, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a Szíria elleni amerikai "háború" nem éri el a célját.

A Dzsais al-Iszlam dúmai lázadócsoport sem örült túlságosan, Twitteren úgy fogalmaztak, hogy vicc az egész, mert ugyan a bűn eszközét megtorolták az amerikai-francia-brit erők, a bűn elkövetője, Aszad elnök azonban a helyén maradt.

Nyitókép: békepárti tüntetők Nagy-Britannia háborús részvétele ellen tiltakoznak Londonban, április 13-án, pénteken (Simon Dawson/Reuters)