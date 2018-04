Újabb levágott testrészeket találtak a Fertő tóban

Négy napja egy megcsonkított holttestet találtak a Fertő tó nyugati partján, az ausztriai Ruszt város közelében, majd előkerült egy fej is. Most pedig azt írja a Blikk az osztrák sajtóra hivatkozva, hogy a tóból előkerült két megcsonkított kar, kéz nélkül, egy lábszár és egy comb is. A testrészek hónapok óta a vízben lehettek.

Egyelőre nem tudni, hogy kinek a holtteste lehet, a DNS-vizsgálatok folyamatban vannak. A magyar bulvárlapok ugyanakkor napok óta arról írnak, hogy az ügy szálai Magyarországra vezetnek, és az eltűnt VV Fanni holttestét találhatták meg. A Bors azonban az új fejlemények után már arról ír, hogy elképzelhető, hogy a darnózseli hentes a feldarabolt feleségét rejthette a tóba.

Fotó: ORF

Mint ismert, a férfi és 40 éves gyógytornász felesége válófélben voltak, amikor az asszony 2014 májusában eltűnt. A vád szerint a férfi megölte feleségét, majd autóba tette, hazavitte, és megvárta, amíg a gyermekük elalszik. Ezután beállt az autóval a garázshoz, kivette a holttestet, és a ház alatti húsfeldolgozóban a holttestet feldarabolta. A maradványok egy részét elégette, egy részét elrejtette vagy szétszórta, később pedig sósavval fertőtlenítette a húsfeldolgozó eszközöket. A nő maradványait mindezidáig nem találták meg. A volt hentes ügyében tavaly másodfokon új eljárás indult.