Nyolcezer rabot engednek ki Mianmarban az újév alkalmából

Több mint nyolcezer fogvatartott szabadulhat ki Mianmarban az ottani újév alkalmából, illetve humanitárius megfontolásból - közölte a mianmari elnöki hivatalra hivatkozva az MTI.

A Politikai Foglyokat Segélyező Szervezet (AAPP) és az állami tévé szerint

a szabadon engedett emberek névsorában 35 politikai fogoly és hatezer olyan ember szerepel, akiket kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt ítéltek el.

Ez az első tömeges amnesztia a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) vezette kormány alatt, amely 2016-ban került a hatalomra Aung Szan Szú Kji Nobel-békedíjas politikus irányításával.

Az AAPP szerint idén március végéig mintegy 248 politikai fogoly volt az országban, ebből 54 a börtönbüntetését tölti, 74 börtönben várja perét, míg 120 óvadék ellenében szabadlábon van. A szervezet figyelmeztetett arra is, hogy az elnöki kegyelem ellenére a hatályos törvények értelmében a most szabadulókat további letartóztatási parancs nélkül is bármikor ismét őrizetbe vehetik.