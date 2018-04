Antiszemitizmussal vádolja Orbánt közel 200 nyugati értelmiségi

Közel 200 nyugati professzor, újságíró és közszereplő írta alá azt a nyílt levelet, amely nemrég jelent meg a Politico oldalán, és Angela Merkel felelősségét vitatja a magyar választásokkal kapcsolatban. A levél küldői keményen nekimennek a német politikusnak, amiért hallgatásával elősegíti a magyar demokrácia leépítését.

A meglehetősen kemény hangvételű levélben olyan állításokat fogalmaznak meg az Orbán-kormányról, minthogy

a közmédiát propagandává alakították,

átvette az uralmat a fontosabb ügyészségek felett,

akadályozza a munkáját független intézményeknek és civil szervezeteknek,

a választási bizottságba a saját embereit ültette be,

és úgy írták át a választási szabályokat, hogy az a Fidesznek kedvezzen.

Az említett pontok miatt a szakértők szerint a mostani magyar választás kevésbé volt szabad és igazságos.

A levélben a kormányt antiszemitizmus terjesztésével és közpénzből folytatták propagandával vádolják, és itt különösen a Soros György elleni lejárató-hadjáratra utalnak, és szerintük Orbán egy kampánygyűlésen is a zsidók ellen uszított.

Hiába figyelmeztetnek régóta politikai szakértők, hogy a magyar demokrácia a túlélésért harcol, Angela Merkel kancellár mégsem emelte még fel a hangját Orbán antiszemita retorikája és a demokratikus intézmények elleni támadásai miatt. Arra is kitérnek, hogy a Merkel vezette CDU szövetségese az Európai Parlamentben a Fidesznek, a politikusaik pedig folyamatosan legitimálják Orbán akcióit és Merkel sem tett még semmit annak érdekében, hogy ebben változás álljon be.

Ez a hallgatás bűnrészessé teszi. A tétlensége antidemokratikus és antiszemita erők szövetségesévé tette.

- írják a levélben, és arra is kitérnek, hogy a németországi zsidók és más európai kisebbségek ezek után hogyan érezhetik azt, hogy a politikai vezetőik nem árulják el őket. Arra is figyelmeztetnek, hogy Orbán rossz példát mutathat más európai vezetőknek, és a demokrácia leépítése más országokra is átterjedhet.

Végül azzal zárják, hogy a minimális becsület is azt kívánja, hogy Merkel publikusan határolódjon el Orbán politikájától, és szólítsa fel az Európai Néppártot a Fidesz kizárására soraikból.

A 184 aláíró között vannak professzorok és oktatók a Harvardról, a Rutgersből, több író, politikai szakértő, illetve publicisták a német Spiegeltől és a Washington Post konzervatív blogjától.