Harcot hirdettek a francia szakszervezetek

A két legradikálisabb francia szakszervezet, a CGT és a Solidaires több mint 130 városban hirdetett tüntetéseket csütörtökön a kormány reformjai ellen. Utcára hívták a sztrájkoló vasutasokat, az egészségügyi dolgozókat, az energiaszektorban és általában a közszférában dolgozókat, valamint az egyetemeken a felvételi rendszer bevezetése ellen tiltakozó diákokat is.

Mindannyian együtt, általános sztrájkot!

– skandálták Párizsban a menet élén vonuló diákok, akik "Közszféra+magánszektor+diákok együtt mondunk nemet a szociális hanyatlásra" feliratot tartottak magasba, tudósít az MTI. A fővárosban 15 ezren, Marseille-ben 6 ezren vonultak utcára, ami arra utal, hogy a sztrájkokat szervező CGT-nek egyelőre nem sikerül nagy tömegeket maga mögé állítania.

A párizsi menetbe egyébként arcukat eltakaró kapucnis, magukat antikapitalistának mondó rendbontók is belekeveredtek és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszolták. A rendbontók kirakatokat is betörtek és azt kiabálták, hogy "mindenki utálja a rendőrséget". Emiatt egy időre a tüntetést a CGT félbe is szakította, amíg nem állt helyre a rend.

A baloldali szakszervezetek azt remélik, hogy az Emmanuel Macron államfő által meghirdetett, neoliberálisnak tartott reformokkal szemben hetek óta tartó ágazati tiltakozások egy közös országos mozgalommá szervezhetők.

A vasutasok április eleje óta, három hónapon át minden öt napból két napon át tartanak munkabeszüntetéseket az állami vasúttársaság (SNCF) átalakítása ellen, amelyet a kormány a vasúti liberalizáció előkészítése miatt tart szükségesnek. Elisabeth Borne közlekedési miniszter csütörtökön megerősítette, hogy a kormány végigviszi a reformot, miközben a szakszervezetek felfüggesztették a miniszterrel az egyeztetéseket, s azt követelik, hogy közvetlenül Édouard Philippe miniszterelnökkel tárgyalhassanak.

A közalkalmazottakat érintő reformok ellen az energiaszektorban, a bölcsődékben és az iskolában is tiltakoznak, a diákok egy része pedig az kifogásolja, hogy a francia állami felsőoktatásban a kormányzat bevezetné a felvételi rendszert. A hetven francia egyetemből tíz intézményben szünetel az oktatás a diákok blokádja miatt, s szerdán a megmozduláshoz csatlakozott a nagy presztízsű párizsi Politikatudományi Egyetem is, ahol Emmanuel Macron diplomázott.

Az államfő és a kormány több tagja is jelezte csütörtökön, hogy nem tart attól, hogy az "elégedetlenkedések" egy mozgalomban olvadhatnak össze, miután nem sok közük van egymáshoz. Elemzők szerint a CGT felhívása elsősorban azért talál süket fülekre, mert a többi szakszervezet nem csatlakozott az országos tüntetéssorozathoz, s a megmozdulásoknak és a sztrájkoknak elsősorban nem a reformok sorsa, hanem a CGT jövőbeni ereje a tétje.