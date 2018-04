Tüntetések söpörték el Örményország erős emberét

Március vége óta tartanak Örményországban azok a tömegmegmozdulások, amelyeket az Állampolgári Szerződés nevű ellenzéki párt és más civil szervezetek kezdeményeztek Szerzs Szargszjan jelenlegi kormányfő lemondatásáért.

A tiltakozások hétfőre értek be: a hatalmát az államfőiből a kormányfőibe menteni igyekvő Szargszjan végül lemondott. Ekkor a 160 ezres tiltakozások mellé már a hadseregből is többen odaálltak, ami döntő lehetett abban, hogy a kormányfő végül lemondott.

Jerevánban karneváli hangulatban ünnepli a tömeg Szargszjan távozását, ami itt élőben követhető:

A három tenger mosta régi nagyság országa

A három dél-kaukázusi állam közül Örményország van a legnehezebb helyzetben a Szovjetunió széthullása óta. A gyorsan növekvő, 9,4 milliós Azerbajdzsán kőolaj- és földgázkészletei révén gyarapodott, de a népességében szintén csökkenő, 3,7 milliós Grúzia is nagyobb gazdasági növekedést tudott felmutatni, mint az energiahordozókban szegény, tengertől elzárt, Hegyi-Karabah hovatartozása feletti vitái miatt Azerbajdzsánnal és Törökországgal kibékíthetetlen viszonyban lévő Örményország.

Az egy főre eső GDP 9 ezer dollár, a magyarországinak alig harmada. Grúziában 10, Azerbajdzsánban 17 ezer dollár.

A csaknem háromezer éves történelmére büszke, első keresztény állam – amely egykor a Fekete- a Kaszpi- és a Földközi-tenger partjáig is elért, ha nem is egyszerre – posztszovjet történetében nem tud sok sikert felmutatni: világszerte élő diaszpórái rendkívül fontosak – az Egyesült Államokban is fontos ajtókat nyitnak meg – Örményország azonban etnikai, vallási, geopolitikai helyzeténél fogva szűk mozgástérrel rendelkezett, és jó ideje Oroszország gazdasági befolyása alatt áll, ahol szintén jelentős az örmény kisebbség.

A gázszolgáltatótól a távközlési cégig a legtöbb fontos vállalat orosz érdekeltség.

Emellett Örményország a Független Államok Közösségének tagja, és egy rövid kitérő után része lett a moszkvai vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB).

Szargszjan távozása azonban akár Moszkva érdekeit is sértheti, egyelőre azonban a Kreml közölte: nincs ok és szándék sem arra, hogy bármi módon beavatkozzanak az örményországi eseményekbe.