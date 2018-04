A skót bíróság már márciusban bűnösnek találta azt a férfit, aki barátnője kutyáját megtanította a náci karlendítésre bizonyos vezényszóra. Vagyis nyilván náci láblendítésre, hiszen egyik mellső lábát emelte fel a mopsz, amikor azt hallotta gazdájától, hogy Sieg Heil! De akkor is, ha azt hallotta, hogy "Gas the jews" (kb. gázba a zsidókkal). Felvételt is készített a produkcióról, ami felkerült a Youtube-ra, és elég keményen el is kezdett terjedni.

Mark Meechum a videót 2016 áprilisában töltötte fel Youtube-ra, ahogy náci mancslendít Buddha nevű kiskutyája, a felvétel felment 3 milliós nézettség fölé.

A férfit végül gyűlöletbeszédért állították bíróság elé, és bűnösnek is találták, majd most április végéig kellett várni az ítélethirdetésre, írja a Theguardian.com. Mark a bíróságon azt mondta, nem gondolta, hogy ennyire terjedni fog a videó, és egyébként is csak azért csinálta, hogy felbosszantsa a barátnőjét, a bíró pedig azt mondta, az sem mentesíti a férfit, hogy a humor kategóriába töltötte fel.

A dolognak akár szabadságvesztés is lehetett volna a vége, de az ítélet szerint a férfinak végül csak pénzbírságot kell fizetnie, egészen pontosan 800 fontot - ami valamivel kevesebb mint 300 ezer forint - a durván antiszemita és rasszista tartalom feltöltéséért.