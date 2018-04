Kiakadva gyászol Kim Dzsongun az észak-koreai buszbaleset miatt

Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun kedden meglátogatta a hétfői brutális buszbaleset túlélőit, majd a kínai nagykövetséget is, és azt mondta, "kontrollálhatatlanul gyászol" a 32 kínai és észak-koreai halálos áldozat miatt, írja a Guardian.

Ahogy azt hétfőn megírtuk, súlyos közúti baleset történt Észak-Koreában, amely 32 kínai és 4 észak-koreai halálát követelte - írta az MTI. További két kínai turista súlyos sérüléseket szenvedett, és válságos állapotban van.

Az észak-koreai vezető gyásza és szomorúsága a Guardian egyszerűen annak a jele, hogy Dzsongun odafigyelő vezetőként igyekszik magát ábrázoltatni, és a lap szerint mindennek köze lehet ahhoz, hogy pénteken találkozója lesz a dél-koreai elnökkel, majd májusban vagy júniusban Donald Trumppal is. Már múlt héten is igyekezett a közelgő találkozók miatt országa imidzsét javítani a diktátor, amikor feleségét First Lady-vé tette és Melania Trumphoz, illetve a dél-koreai elnök, Moon feleségéhez hasonlította. (1974 óta nem nevezték egyik észak-koreai vezető feleségét sem First Ladynek.)

Kínát vasárnap este értesítették a szerencsétlenségről, az ország phenjani nagykövetségének munkatársai a helyszínre siettek. A CGTN kínai állami televízió felvételt is megosztott a balesetről. Ezen egy tetejére fordult, kék busz roncsa volt látható sötétben és zuhogó esőben.

Az Észak-Koreát felkereső külföldi turisták 80 százaléka a szomszédos Kínából érkezik, amely rendszeres repülőjáratokat is indít Phenjanba. A kínai turistákat észak-koreai felügyelők kísérték szokás szerint, írja az MTI. A becslések szerint évente több tízezer kínai látogató utazik az elzárkózó országba, közülük sokan a Tantung (Dandong) nevű határvárost érintő vonatot használják. Kínai adatok szerint 2012-ben legalább 237 ezer kínai turista kereste fel a szomszédos országot. Észak-Korea különösen a Kína északkeleti részén élők közkedvelt úti célja.