Trump: Leszedem ezt a kis korpát, hogy tökéletes legyen

Donald Trump és Emmanuel Macron többször is körbeudvarolták egymást a francia elnök washingtoni látogatása alatt, noha több fontos kérdésben nem értenek egyet. A legszürreálisabb jelenet az ovális irodában játszódott le a sajtótájékoztatójuk előtt, amikor Trump azt magyarázta, mennyire különleges a kapcsolatuk.

„Le is szedem ezt a kis korpát" – fordult oda Trump barátságosan a mellette álló, a jelenet közben inkább kínosan mosolygó francia elnökhöz. „Tökéletessé kell tennünk, hiszen tökéletes" – tette hozzá, majd látszólag lesöpört valamit Macron válláról. Az persze nem derült ki, hogy volt-e ott valami, írja a Huffington Post.

“We do have a very special relationship,” President Trump says as he brushes off what he describes as "dandruff" from French President Macron’s shoulder. “We have to make him perfect. He is perfect.” pic.twitter.com/cXZx6dHnpB