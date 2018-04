Újraszámolást követel az ellenzék a hiperszoros paraguayi elnökválasztáson

A paraguayi elnökválasztáson alulmaradt ellenzéki balközép GANAR elnevezésű szövetség jelöltje kedden választási csalásra hivatkozva a voksok újraszámlálását követelte. Efraín Alegre Facebook-posztjában azt állította, bizonyítéka van, hogy választási csalás történt a vasárnap megrendezett szavazáson, és az ország választási bizottsága elhamarkodottan jelentette be a 96 ezer vokssal előnyben lévő Mario Abdo Benítez kormánypárti jelölt győzelmét.

Már most vannak nagyon is nyilvánvaló példáink arra, hogy csalások történtek, s ezeket egyesével le is fogjuk leleplezni