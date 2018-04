Vilmos hercegnek tanúskodnia kell, de örömmel vállalja

Vilmos herceg lesz Harry herceg esküvői tanúja, írja a BBC a Kensington-palota tájékoztatása alapján. A két testvér 2011-ben is egymás mellett állt, amikor Vilmos és Kate Middleton összeházasodott.

A hivatalos közlemény szerint

A palota egy fotót is twittelt a fivérekről, amin még kisfiúkként láthatók fejükön rendőrsisakkal.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR