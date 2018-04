Kilőhetők a veszélyes medvék Székelyföldön

"Lehetővé teszi a veszélyesnek minősített medvék kiemelését és kilövését az az intézkedéscsomag-tervezet, amelynek pénteken zárult a közvitája. A környezetvédelmi minisztérium tervezete megoldást keres a Románia területén élő medvék túlszaporodására, ugyanakkor élőhelyük és génállományok megőrzésére. A tervezet nem aratott mindenki számára maradéktalanul sikert" - írja a Maszol.ro.

Ahogy arról 2017-ben írtunk, például Kovászna megyében komoly probléma lett a medve helyzet. A ragadozók olyannyira elszaporodtak, hogy az érintett háromszéki önkormányzatok a miniszterelnökhöz és a környezetvédelmi miniszterhez fordultak levélben. A levélből kiderül, hogy Kovászna megyében kétszer annyi (körülbelül 1300) medve él, mint amennyit a térség el tudna tartani. 2016 és 2017 között a megyei környezetvédelmi ügynökségnél közel 200 olyan esetet jegyeztek fel, ami medvékhez köthető, hat embert pedig azért kellett ellátni, mert egy medve támadta meg őket.

Ezért kérték azt, hogy engedélyezzék a medvék sürgős kilövését. "Nem a romániai medvepopuláció megtizedelését akarjuk elérni, hanem Kovászna megye esetében annak a 10-12 problémás medvének a kilövését kérjük, amelyek gondot okoznak az embereknek, lejárnak a falvakba, kárt tesznek a gazdaságokban" - írta akkor Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke.

A vadászok és környezetvédők vitájának a székelyföldi gazdák isszák meg a levét, írta az MTI 2017-ben, a gazdák szerint a medveállományt nem fölé- hanem alábecsülik, és a kilövési kvótát nem befagyasztani, hanem legalább másfélszeresére kellene emelni ahhoz, hogy a most már rettegésben élő térség lakói még ki merjék engedni estefele gyerekeiket a házból.

A Maszol.ro által részletesen bemutatott tervezet "több újdonságot is tartalmaz, érdekessége, hogy ez eddigi, kifejezetten a medvék életét védő javaslatok mellett megengedőbb. Lehetővé teszi a veszélyesnek ítélt egyedek kiemelését, vagyis nem zárkóznak el a vadászatuktól sem. Továbbá régióspecifikusan is vizsgálják a kérdést, vagyis külön megemlítik azokat a megyéket, ahol egyértelműen túlszaporodásról beszélhetünk. A szöveg szerint Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Vráncsa és Prahova megye esetében másként kell megközelíteni a medvekérdést." - írja a lap.

Az is új, hogy most már nem csak a medvék okozta gazdasági károkról beszélnek, hanem belevették a konkrét medve-ember közötti konfliktusokat is. Részletek itt.