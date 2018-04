Milyen Mercije van Kim Dzsongunnak?

Az egész világot bejárja lassan az a szürreális felvétel, amelyen az látszik, hogy a Dél-Koreával történelmi tárgyalásokat folytató Kim Dzsongun lassan guruló limuzinja mellett 12 öltönyös testőr fut.

Az egész még abszurdabb, ha belegondolunk, hogy az autó egy nagyon brutálisan páncélozott Mercedes, kézifegyverrel nincs esély ellene, egy durvább támadásnál pedig előbb semmisülnek meg a testőrök, minthogy az autón egy karcolás is legyen.

Milyen autó ez, és honnan szedte?

W221, V12, 517LE A Mercedes 2005-től 2013-ig gyártott S-osztálya a W221 kódot viselte. A páncélozott verzió az 5,5 literes, duplaturbós V12-es motort kapta meg 517 lóerővel és ötfokozatú automata váltóval. Az autót a Mercedes anyagyárában, Sindelfingenben készítették.

A Mercedes a 2008-as párizsi autószalonon mutatta be az akkori legnagyobb modelljének, az úgynevezett S-osztálynak a gyárilag hosszított (=Pullman verzió), és páncélozott (=Guard verzió) változatát, így lett az autó neve Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. A technikai adatokat jobboldali keretesben olvashatják az ínyencek. A bemutatáskor a gyár annyit közölt, hogy évi kétszámjegyű eladásban gondolkodik.

Kim Dzsongun nem most szerválta az autót, már évek óta parádézik benne, egy blog már 2012-ben is kiszúrta egy felvételen. Sőt, valójában nem is ő vette, hanem a szintén Mercedes-mániás apja, az azóta elhunyt Kim Dzsongil, Kínából. Hogy pontosan mikor, azt nem tudni, a Freekorea 2011-ben számolt be arról, hogy a régi Maybach helyett már ebben az új autóban látták egy kínai látogatáson, ráadásul az általános utazási protokoll szerint rögtön kettőt kellett vennie.

Hogy Kim Dzsongun verziójában mik vannak, milyen őrültségeket tetetett bele az apja, vagy később ő maga, azt nem tudni, de ebben a 2010-es magyar nyelvű cikkben elég részletesen írnak a gyári verzióról. Nálunk is lehetett rendelni, akkor 300 millió forintos árat mondtak rá, "A VR4-es biztonsági kategóriába tartozó Pullman Guard ellenáll a 0,44 Magnum lövedéknek, de az említett 300 milliós összegen felül további 83.558.750 Ft-ért a NATO által is rendszeresített VR6/VR7 előírásoknak is képes megfelelni az óriás" – írta a cikk.

Az autó 6,35 méteres, 4,5 tonnás, egyetlen ajtaja is 150 kiló. Kilőtt kerekekkel is 80-nal tud menekülni, el tudja oltani maga alatt a tüzet, ha kell, saját levegővel látja el az utasteret, és persze minden kényelmi felszerelés benne van, masszázsüléstől a hűtőszekrényen át az egymással szembefordított üléssorokig, még a teteje is 6 centivel meg lett emelve, hogy kényelmesebb legyen ki-be szállni, és utazni benne. Itt pedig egy videós bemutató:

Ilyennel utazik külföldön Putyin is, az ő Pullman Guardját Budapesten is megcsodálhattuk tavaly februárban, de volt ilyenje az indiai elnöknek is. A típust 2016-ban váltotta le az utódja, a Totalcar bemutatóját arról az autóról itt olvashatják.

Putyin Pullman Guardja 2017. február 2-án Budapesten

Kimek és Mercedesek

Észak-Korea amúgy is imádja a különleges Mercedeseket, egy hátul keménytető nélküli verzióból (Landaulet) már 2012 óta használnak két példányt is, ezen a parádén sokat szerepelnek az autók, 30:25-től például:

A Telegraph pedig 2014-ben írta meg, hogy egy harmadik típusú, gigahosszú Mercit lehetett látni egy észak-koreai katonai felvonuláson. Olyat, ami hosszabb a Pullmannál is. A Mercedes hivatalosan is reagált a lapnak, és közölte, hogy nem ők adták el a járműveket a rezsimnek. Sőt, ebből a cikkből az derül ki, hogy

a stuttgarti gyár 1999 óta nem áll szóba Észak-Koreával,

szóval a diktátoroknak kerülőúton kellett beszerezniük minden egyes Mercedest, feltehetően Oroszországból vagy Kínából.

Kim Dzsongun egyébként is autómániás, 20 millió dollárnyi különleges autó áll állítólag a garázsában, de az édesapja, Kim Dzsongil is mercis volt, a Jalopnik autós szakblog azt írta, 2010-ben például 160-at osztott szét magas rangú hivatalnokoknak, egy 80 millió dolláros nemzetközi segélyből pedig állítólag 20 milliót arra költött, hogy 20 Mercedest vegyen.