Koreában ezentúl ugyanannyi lesz az idő, mint Koreában

Átállítják május 5-én az órákat Észak-Koreában, így Észak- és Dél-Koreában csaknem három év után ismét ugyanannyi lesz az idő. Erről hétfőn a phenjani parlament döntött. Északon 30 perccel állítják majd előre az órákat. A kommunista rezsim állami médiája szerint azért, hogy előmozdítsák a két ország közötti megbékélést és egységet.

Jun Jungcsan dél-koreai elnöki szóvivő azt mondta: meglepetésre maga Kim Dzsong Un észak-koreai vezető javasolta, hogy a két ország óráit hozzák ismét összhangba.

„Miután mi tértünk el a hagyományos időzónától, mi is igazítjuk most vissza az óramutatókat. Ezt be is jelenthetik” – idézte Jun Kimet.

Észak-Korea hivatalosan a „japán gyarmati múlt maradékának levetkőzésével” indokolta 2015-ben, hogy az ország óráit 30 perccel visszaállították. A két Korea által addig használt időzónát ugyanis még akkor állapították meg, amikor a Koreai-félsziget Japán gyarmata volt 1945 előtt, írja az MTI.