A GPS dönthet romba egy amerikai hidat

A georgiai Smyrna nemcsak arról híres, hogy itt született Julia Roberts, hanem sok minden másról, például

már 1946-ban egy nőt választottak polgármesternek,

a lakosság 91 százalékának van érettségije,

és 1840 óta itt áll a fedett Concord-híd, amit a technológia előbb-utóbb romba fog dönteni.

A híd ugyanis csak 2,13 méter belmagasságú, ami alatt egy Lambó simán elmegy, sőt, még egy Escalade is, de egy ponyvás IFA már nagyon nem, pedig a GPS-ek és térképszoftverek előszeretettel terelik erre az autósokat. Akik aztán vagy nekimennek a hídnak, vagy nem. Decemberben már kitettek egy táblát is, hogy NE GYERE ERRE, HA 2,13 MÉTERNÉL MAGASABB A KOCSID, de ennek nagyjából olyan hatása van, mint a tévé elől kiabálni Puhl Sándorral, ahogy az sem segít, hogy a híd bejárata elé felállítottak egy kaput, hogy ha már összetörnek valamit az autósok, az legyen, ne maga a híd, amit 1881-ben építettek újjá, mert leégett a polgárháborúban.

Azóta legalább öt teherkocsi ment neki a kapunak, legutóbb például múlt héten, amikor is az amarikai filmekben rendszeresen látható, és nagyon is irigyelt önköltöztető U-Haul teherautó igyekezett átkelni a folyón. A javítás meg pénzbe kerül arrafelé is, egy-egy ilyen malőr után 800-1500 dollárt kell kiperkálni, és most tessék figyelni,

a sofőrnek,

mert ha ki van téve a tábla, és nem tetszik látni, akkor tessen fizetni. A város vezetősége már felvette a kapcsolatot az ismert térképszoftvergyártókkal, és igyekeznek a következő update-be berakatni a híd méreteit.