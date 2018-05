Bíróság elé kell állnia zaklatás miatt a vatikáni kincstárnoknak

Bíróság elé kell állnia évtizedekkel ezelőtti szexuális zaklatási ügyek miatt George Pellnek, Sydney egykori érsekének, írja az MTI.



Belinda Wallington keddi döntésével a Pell ellen megfogalmazott vádak egy részét elutasította, más esetekben viszont azt állapította meg, hogy elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy a főpapot esküdtszék elé állítsák. A bíró nem részletezte, hogy mely vádakat találta megalapozatlannak, s melyekben kezdődik meg a büntető eljárás.

Fotó: William West / AFP

George Pell a bíróságon minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Pellt 2014-ben a Vatikán gazdasági titkárságának élére nevezte ki Ferenc pápa, ám ügye tisztázódásáig nem tölti be tisztét. Az egyházfő azt is világossá tette, hogy az eljárás végéig nem nyilatkozik az ügyről.

A most 76 éves Pell a legmagasabb rangú vatikáni tisztségviselő, akit szexuális bűncselekményekkel vádoltak meg. A vallomások szerint fiatal papként részes volt egyházi személyek által elkövetett visszaélések eltussolásában, és egy esetben maga is molesztált két férfit egy fürdőben. Pell ügyeiről már 2002-ben is írtunk.