Örményországban jöhet a politikai cunami

Az örmény parlament egész napos keddi ülésén végül úgy döntött, nem választja meg miniszterelnöknek az ország erős emberének távozását tüntetésekkel kikényszerítő ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt, így továbbra is kérdéses, hogy mi lesz az ország sorsa – írja a BBC.

A megbukott miniszterelnök pártja múlt héten közölte, hogy nem indítanak jelöltet, de számos dolog utalt arra, hogy nem fogják támogatni Pasinján megválasztását, aki a szavazás előtt hiába bírta a teljes ellenzék, azaz 47 képviselő támogatását, a 105 fős parlamentben hat kormánypárti képviselőnek is rá kellett volna voksolnia.

Belső források szerint Pasinján korábban ugyan már nyélbe ütött egy megállapodást a kormánypárttal, de ők az utolsó pillanatban mégis kihátráltak belőle, a keddi ülésen pedig ennek megfelelően javarészt inkább csak kritizálták, az ellenzéki vezetőt.

Eduard Sarmazanov, a kormánypárt szóvivője és a parlament egyik alelnöke korábban azt nyilatkozta, nem tudja elképzelni Pasinjánt miniszterelnökként, álláspontja szerint ugyanis az ellenzéki vezető kiszámíthatatlan, más kormánypárti politikusok pedig azzal vádolták meg, hogy kihasználja a támogatói magját adó fiatalokat, valamint hogy nincsen semmilyen elképzelése arról, hogy miként vezesse az országot.

A szavazás előtt nem sokkal a kormánypárt konkrétan ki is jelentette, hogy a fentiek miatt nem támogatják majd Pasinjánt, ez pedig így is lett, az 58 kormánypárti képviselőből egy sem szavazott rá, sőt az ellenzékiek közül sem mindenki, mindössze 45 szavazatot kapott a többséghez szükséges 53 helyett, azaz sem a tüntetők, sem pedig Pasinján korábbi fenyegetései nem győzték meg a kormánypártiakat, hiszen mindannyian a vezetőség szája íze szerint szavaztak.

– értékelt nem sokkal a szavazás után az ellenzéki vezető, aki korábban az ülés során arról beszélt, hogy ha a hatalmon lévő erők a tüntetők engedékenységét gyengeségként fogják fel, és nem támogatják őt, az politikai cunamihoz fog vezetni az országban. Pasinján a szavazást követően csatlakozott támogatóihoz, akik a parlament előtt követték az ülést.

This must be the most watched parliamentary session in #Armenia’s history, opposition leader #Pashinyan being grilled by MPs while thousands watch it live in Rep Sq pic.twitter.com/PndEpjroxv