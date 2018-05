Egyre valószínűbb, hogy megpróbálják törvény elé idézni Trumpot

Donald Trump jogi csapata már komolyan készül arra a lehetőségre, hogy Robert Mueller különleges ügyész akár törvény erejével is bíróság elé idézheti Donald Trumpot. Az elnöki hatalom korlátait soha nem látott mértékben próbára tevő csatát nem csak az elnök környezetében tartják valószínűnek, hanem a CNN szerint maga Mueller is felvetette az elnök jogászaival tartott találkozón, hogy ha az elnök nem hajlandó segíteni őt a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozásban folytatott nyomozásában - mely egy sor Trumphoz közeli figurát is érint -, akkor hivatalos idézés erejével (az angol jogi nyelvben: subpoena ) hallgatná meg Trumpot. Mueller nem akarja megvádolni Trumpot, de ettől függetlenül a vizsgálatban óriási politikai károkat szenvedhet az elnök (mondjuk a fia vagy veje érintettsége bebizonyosodik).

Az elnök jogászai a lehetőség puszta felvetését is fenyegetésnek értelmezték, és leszögezték, hogy

az elnököt nem lehet vallomásra kötelezni.

Dörzsölt jogászok szerint könnyen lehet, hogy Mueller csak blöfföl, amikor a jogi kényszer alkalmazásáról beszél, és könnyen lehet, hogy ezzel az eszközzel - illetve enyhébb, Trumppal szemében kevéssé konfrontatív kérdésekkel - próbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból (azaz Trumpot az elnöki immunitás nehezen feltörhető bástyái mögül). Egyébként a New York Times hétfőn meg is szellőztette, hogy Muellerék már készen is állnak csaknem 50 kérdéssel

a Trump-kampány oroszokkal való összejátszásáról

a Trump-cégbirodalom politikailag kényes kapcsolatairól

a Trump ügyeiben vizsgálódó igazságszolgáltatás akadályozásáról

A szivárogtatásokkal vívott politikai-pszichológiai manőverek útjában azonban óriási akadályként tornyosul a tény, hogy Trump környezete szerint az elnök minden együttműködéstől mereven elzárkózik azóta, hogy az FBI április elején rajtaütött Trump legbizalmasabb ügyvédje, Michale D. Cohen irodáján, és a szövetségi ügynökök több ezer iratot vittek el. Ugyanis a saját szennyes ügyeit - például a pornós Stormy Daniels esetében - tisztára mosó jogász elleni lépést minden eddiginél súlyosabb személyes támadásnak tartja.

Az orosz befolyás ügyében indított nyomozás korunk egyik legfontosabb - és nem szabad elfelejteni: a legszövevényesebb - amerikai belpolitikai ügye (még akkor is, ha Trump megítélése szempontjából eddig nem volt döntő); mi is több cikkben foglalkoztunk már vele. A nyomozást vezető Robert Muellert, az FBI egykori igazgatóját tavaly májusban nevezte ki az igazságügyi minisztérium a Trump-kampány és orosz tisztségviselők esetleges összejátszásának vizsgálatára. A Mueller-csapat sorra veszi elő Trump korábbi fontos embereit; Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó ellen már vádat is emeltek december elején, a hírszerzés legfelsőbb vezetőit, illetve Trump igazságügyi miniszterét (aki tulajdonképpen Mueller főnöke) is kihallgatták, Steve Bannont, az elnök egykori főstratégáját pedig január közepén a nagy esküdtszék (Grand Jury) elé idézték.

Ukrajna nem segítette a nyomozást

Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnöke, Paul Manafort ellen tavaly októberben emeltek vádat annak a vizsgálatnak a nyomán, amelyet Robert Mueller különleges ügyész folytat Oroszországnak a tavalyi amerikai választási folyamatba történt beavatkozásáról, A nyomozás során Mueller felvette a kapcsolatot at ukrajnai hatóságokkal, azonban onnan nem kapott segítséget. A New York Times arról ír, hogy Ukrajna így akar behízelegni Trumpnak, amiért cserébe amerikai fegyvereket és segélyeket várnak az elnöktől.

Az ukrajnai nyomozás azonban fontos szála a nyomozásnak, ugyanis Manafort egy oroszpárti ukrán párttal bizonyíthatóan kapcsolatban állt. A dolog ráadásul annyira nem is megy titokban, az ukrán parlament egyik tagja, Volodimir Ariev, Petro Porosenko egyik támogatója nyíltan beszélt egy interjúban arról, hogy igyekeznek minden lehetséges konfliktust elkerülni az amerikai kabinettel.

(Borítókép: Kevin C. Cox / Getty Images Hungary)