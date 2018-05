Meglépett a börtönre ítélt náci nagymama

Holokauszttagadás miatt 14 hónap börtönre ítélt egy német bíróság egy 89 éves asszonyt, írtuk meg még 2017-ben. A gyakran csak a náci nagymamaként emlegetett Ursula Haverbecket már több alkalommal is elítélték közösség elleni izgatás miatt, az ügyvédei fellebbezései miatt azonban csak most kerülhet a rácsok mögé. Ám a Thelocal.de szerint a nő nem nagyon jelentkezett a börtönnél, hogy bevonuljon, és a rendőrség legutolsó közleménye is arról szól, hogy egyelőre nem sikerült begyűjteni az idős nőt.

A holokauszttagadó nő és férje, az 1999-ben elhunyt Werner Georg Haverbeck a második világháború ideje alatt a náci párt tagjai voltak, a hatvanas évek első felében pedig megalapították a Collegium Humanum nevű szervezetet, amely a 2008-as betiltásáig a holokauszttagadók gyűjtőhelye volt.

Ursula Haverbeck egy jobboldali lap szerzőjeként például amellett érvelt, hogy a holokauszt sosem létezett, Detmold polgármesterének címzett 2016-os levelében pedig arról írt, hogy Auschwitzban nem voltak gázkamrák.

Az asszonyt 2017 októberben egy berlini bíróság ítélte el, amiért a német főváros egyik éttermében nyilvánosan kijelentette, hogy a nácik által elkövetett népirtás nem létezett, illetve azt is kétségbe vonta, hogy több millió embert gyilkoltak meg a haláltáborban. Haverbeck tagadta a vádat, azzal védekezett, hogy csak egy könyvből idézett részleteket.

Idén május 4-én nem jelent meg a nő, hogy börtönbe vonuljon, így jelentették a rendőrségnek, hogy hajtsák végre, amit kell. De a rendőrségnek egyelőre nem sikerült megtalálnia Ursulát.