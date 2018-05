Elfogták a 89 éves német nácinagyit, 2 évre börtönbe megy holokauszttagadásért

A német hatóságok hétfőn letartóztattak egy 89 éves visszaeső holokauszttagadót, Ursula Haverbecket, írja a USA Today. A nőt már korábban elítélték, múlt héten kellett volna önként jelentkeznie a büntetés letöltésére a rendőröknél, de nem jelent meg. Ezután a rendőrök otthonában letartóztatták és börtönbe vitték, ahol megkezdte két éves büntetésének letöltését.

A nőt, akit a német lapok gyakran csak nácinagyiként emlegetnek, több alkalommal is elítélték már holokauszttagadásért, rendszeresen kapott pénzbüntetést, de ez az első alkalom, hogy letöltendő börtönbüntetést kapott. A tárgyalásán is arról beszélt, hogy az auschwitzi táborban a foglyokat csak munkára kötelezték, a zsidók módszeres irtását tagadta.

Ursula Haverbeck férjével együtt aktív tagja volt a német náci pártjának, később a házaspár egy jobboldali oktatási központot is alapított, amit 2008-ban betiltottak. Több jobboldali lapban is publikált, nem egyszer arról, hogy a holokauszt hazugság. A német jogszabályok alapján akár 5 évig tartó szabadságvesztéssel is járhat a holokauszt tagadása.