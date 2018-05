Nőverés gyanúja miatt lemondott New York főügyésze

Lemondott New York főügyésze nem sokkal azután, hogy a New Yorker magazin cikket közölt, amelyben négy nő azt állította, verte őket Eric Schneiderman – írta a BBC. A vádlók között két volt barátnő is van. A cikk nyomán New York kormányzója is lemondásra szólította fel a főügyészt, aki pedig aktív szerepet játszott a MeToo-kampányban az áldozatok oldalán.

Schneiderman visszautasította a vádakat, ám lemondását azzal indokolta, hogy az állítások lehetetlenné teszik számára az ügyészség hatékony vezetését. Schneiderman februárban még maga tett jogi lépéseket a hollywoodi producer, Harvey Weinsteinnel szemben.