Rabszolgaságról beszámoló túlélők fúrhatják meg az olasz-líbiai megállapodást

Megtorpedózhatják a menedékkérők visszatoloncolásáról szóló olasz-líbiai egyezményt az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A kereset 17 túlélő beszámolóján alapszik, akik szerint az Olaszországból visszaküldötteknek erőszak és kényszermunka jut osztályrészül – írta a Guardian.

Mindannyian egy lélekvesztőn voltak, amikor az olasz partiőrség rájuk talált és visszatoloncolták őket az afrikai partokra. Ezt az a tavalyi megállapodás tette lehetővé, amelyet az akkori olasz bal-közép kormány hozott tető alá Líbiával.

A megállapodástól az EU is azt várta, hogy csökkenti az Olaszországba érkező migránsok számát. Ennek jegyében Olaszország magára vállalta, hogy kiképezi a líbiai parti őrséget.

Azonban már novemberben kiderült, hogy a Líbián át továbbra is Európába áramló tömegeket sokszor kényszermunkára használják fel, adják-veszik őket a hadurak, akár épp azok, akik most a parti őrség kiképzésre szánt olaszországi forrásokhoz is hozzájuthatnak.

Tavaly novemberben 20 ember halt meg, amikor egy 130 emberrel teli süllyedő csónakot próbált megmenteni egy brit önkéntes csoport, ám a líbiai oldal közbeavatkozott. A túlélőket a parti őrség Líbiába szállította vissza. A líbiai parti őrség akár nemzetközi vizekről is arra kényszeríti az életmentő civil hajókat, hogy az olasz partok helyett Líbia irányába menjenek a vízből kimentettekkel.

Az incidens megmutatta, hogyan váltak a civil embermentők a Frontex és a líbiai parti őrség ellenségeivé. SOS Mediterranee nevű civil mentőcsapat kommunikációs vezetője, Mathilde Auvillain szerint a Frontex próbálja nem észrevenni, hogy a menekültek a nyomor és háborúk miatt kockáztatják az életüket. A vádakkal ráadásul működésük sikertelenségét igyekszik palástolni, mivel a tengeri határvédelem egyetlen kimutatható eredménye, hogy többen fulladnak a tengerbe.

Az Emberi Jogok Aurópai Bírósága már korábban is ítélt jogellenesnek visszatoloncolásról szóló olasz-líbiai egyezményt. Hat éve Silvio Berlusconi kormánya megállapodását függesztették fel emberi jogi következményei miatt.

„Líbia a világ legrosszabb helye. Ha fekete vagy, eleve mindenki rabszolgaként kezel” – mondta a Guardiannak egy gambiai fiatal. Az Amnesty International szerint 2017-ben 20 ezer embert szállítottak vissza az egyezmény alapján Líbiába a tengerről.