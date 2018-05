Trump külügyminisztere Észak-Koreába ment

Donald Trump amerikai elnök két fontos bejelentést is tett kedd esti sajtótájékoztatóján. Az egyik, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomalkuból (erről itt írtunk), a másik pedig, hogy a külügyminisztere, Mike Pompeo úton van Észak-Koreába, hogy előkészítse a történelmi jelentőségű találkozót az amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor között.

Az, hogy a csúcstalálkozó mikor történhet meg, nem derült ki ahogy arról sem beszélt részletesen Trump, hogy Pompeo milyen megbízással indult Észak-Koreába, mennyi ideig tartózkodik majd az országban és kikkel fog egyeztetni. Az elég valószínű, hogy a külügyminiszter találkozik Kim Dzsongunnal és a látogatása után már arra is van esély, hogy a Trump és Kim Dzsongun közötti találkozó idejét és helyét is bejelentik.

A csúcstalálkozó előkészítésén kívül egy másik célja is lehet Pompeo látogatásának. Az NBC szerint tárgyalni fog három Észak-Koreában raboskodó amerikai állampolgár szabadon engedéséről is. Trump erről egyelőre óvatosan fogalmazott, újságírói kérdésre is csak annyit mondott, hogy örülne a foglyok szabadon bocsátásának, de nem árulta el, erre mennyi esélyt lát.

Jelenleg még három amerikai – Tony Kim, Kim Hak-song and Kim Dong-chul – van börtönben Észak-Koreában. Az 59 éves Tony Kimet tavaly áprilisban fogtak el a phenjani reptéren, mikor el akarta hagyni az országot. Ő kutatóként dolgozott rövid ideig az észak-koreai főváros egyetemén. Kim Hak-songot tavaly májusban tartóztatták le, ő szintén a phenjani egyetemen kutatott. Kim Dong-chult pedig 2016 áprilisában ítélték 10 év börtönre és kényszermunkára kémkedésért és felforgató tevékenységért.