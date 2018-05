Újabb ebolajárvány van kialakulóban Kongóban, már 17-en meghaltak

Két újabb ebolás megbetegedés történt Kongó észak-nyugati részén, Bikoro városban, tudta meg a Reuters. A hírügynökségnek az ország egy biológiai kutatóközpontjának vezetője, Jean Jack Muyembe elmondta, ezeken kívül még legalább 10 ebolagyanús esetről tudnak.

Az AFP hírügynökség információi alapján már 17 halálos áldozata van a jelenlegi, kialakulóban lévő ebolajárványnak Kongóban. A vírust egyébként Kongóban, az Ebola folyónál fedezték fel a hetvenes években, innen kapta a nevét. Sokan attól tartanak, megismétlődik a 2014-ben kitört, két éven át tartó fertőzéshullám, amely 11 ezer emberrel végzett és Európába, valamint Amerikába is eljutott.

A járvány hatására az orvostudomány nagy erőkkel dolgozni kezdett a vírus elleni védőoltás kidolgozásán, és 2016 végére sikerült is legyőzni a kórt. "Az oltóanyag hátránya, hogy csak 10 nap alatt építi ki a védelmet a vírus ellen a szervezetben, és időnként meg kell újítani a hatást egy újabb adag beadásával. Ráadásul egyelőre az ebolavírus két törzse közül csak az egyik ellen biztosít védelmet" – írtuk akkor.

Április végén Magyarországon is bekerült a hírekbe a vírus, miután egy laboratóriumi tudós ebolával való érintkezés miatt karanténba zártak Budapesten. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) akkor egy kísérleti vakcinát és két, még nem szabadalmaztatott gyógyszert is eljuttatott Magyarországra. Az Országos Közegészségügyi Intézet akkori közlése szerint a vírussal érintkező kutatón a megbetegedés tüneteit nem észlelték, "a lakosságra az eset veszélyt nem jelent”.

(Borítókép: Ebolás betegeknek felállított karantén sátrak Kongóban 2017 júniusában - fotó: John Wessels / AFP)