Egyszer úgyis meghal, mint mindenki más

Az egészségügyi miniszter döntése alapján vizsgálat indult Franciaországban egy Strasbourg-i mentős operátorral szemben, aki egy komoly gyomorfájdalmakról és halálfélelemről beszámoló 22 éves nőnek azt mondta a telefonban, "egy nap mindenképpen meg fog halni, mint mindenki más" – írja a BBC.

A három perces telefonbeszélgetés során a nő segítséget kért, de hallhatóan az is nehezére esett, hogy pontosan körülírja, hogy mi a panasza. Az operátor dühösen figyelmeztette, hogy ha nem mondja el egyértelműen, hogy mi a baja, akkor leteszi a telefont. A nő csak annyit válaszolt, hogy nagy rosszul van, mire az operátor azt tanácsolta neki, hogy hívja fel az SOS Médecins-t, ami nem mentőket, hanem orvosokat küld a betegekhez.

A felvételen az is hallható, ahogy az operátor egy munkatársával poénkodik a beteg nőn, akinek később sikerült elérnie az SOS Medecins-t, és öt óra várakozás után be is vitték a kórházba. A nő stroke-ot kapott, ezért az intenzív osztályra szállították, de órákkal később meghalt, miután több szerve is leállt.

Fotó: Bsip / Getty Images Hungary Képünk illusztráció!

Az eset még decemberben történt, de a telefonbeszélgetésről készült felvételt csak most hozta nyilvánosságra egy helyi lap. A cikk megjelenése után pár nappal a strasbourgi kórház ideiglenesen felfüggesztette a telefonos operátort. Az ügyészség megkezdte az ügy vizsgálatát, és a kórház előzetesen annyit közölt, hogy biztos, hogy nem megfelelően járt el az operátor a hívás fogadásánál. A francia egészségügyi miniszter, Agnès Buzyn Twitteren azt írta, felháborítónak tartja az esetet, és kifejezte részvétét a nő családja irányába, illetve azt ígérte, hogy ki fogják deríteni, hogy pontosan mi történt, és felelősségre vonják az érintetteket.

A nő idősebb nővére azt mondta, sokkolta az, ahogy a húgával bántak, senki nem érdemli meg ezt a bánásmódot, és ilyesmi nem történhet meg még egyszer. Franciaországban az eset komoly közfelháborodást váltott ki. A sürgősségi orvosok szervezete szerint az eset arra is rámutat, hogy válságos a helyzet az országos ambuláns ellátásban, ugyanis a vészhelyzetek és a hívások száma is megtöbbszöröződött az elmúlt évtizedekben.

A kórházi alkalmazottak közül ezért sokan stresszesek, fáradtak, és annyira ki vannak égve, hogy gyakran nem megfelelő empátiával kezelik a betegeket. A strasbourgi kórház egy volt munkavállalója azt is megjegyezte, hogy 100 hívásból nagyjából csak 10-20 számol be valódi vészhelyzetről, nagyon gyakoriak a részeg hívások, de sokan egyszerűen csak magányosak és azért hívják fel a mentőt, hogy beszélgethessenek valakivel.