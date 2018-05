Trump oroszos-pornós botrányának magyar szála fejtörést okozott az amerikai sajtónak

Trump pornószínésznős botrányának magyar száláról találgat az amerikai sajtó, írja a 444.hu. A lap összeszedte, hogy áll az amerikai elnök az expornós Stormy Danielshez kapcsolódó botránya, aminek az a lényege, hogy a felnőtt filmes nő azt állítja, hogy Trump megcsalta vele a first ladyt, Melaniat. Az ügy legkínosabb részlete, hogy Michael Cohen ügyvéd Trump nevében pénzt fizetett Daniels hallgatásáért és kötöttek vele egy titoktartási szerződést is.



Ez a szál kanyarodott oda, hogy a pornószínésznő ügyvédje Michael Avenatti megvádolta Trumpot, hogy a pénz, amivel lefizették Danielst, egy orosz oligarchától származik. Ha ez bebizonyosodik, akkor Trump két aktuálisan legnagyobb botránya fonódik össze: az oroszokkal és a Stormy Danielsszel való megkérdőjelezhető kapcsolata.



A vádak bizonyításához Avenatti közzétett egy dokumentumot, ami a Michael Cohen számláira érkező gyanús kifizetéseket tartalmazza. Azóta a tranzakciók közül többet is igazolni tudott a New York Times és más amerikai lapok banki dokumentumok alapján. Ebben a felsorolásban a „További kétes pénzügyi tranzakciók” alcímnél szerepel egy magyar cég neve.

A dokumentum szerint a budapesti Kobe Éva Kereskedelmi Kft. kétszer utalt Cohen egyik, a szingapúri DBS Banknál vezetett számlájára összesen 10 980 dollárt.

A 444 elérte a céget, akik utánanéztek az utalásnak. Elmondták, 2017-ben valóban volt egy ilyen kifizetésük, amit tényleg a szingapúri DBS Bank kapott, és a számlatulajdonos tényleg Michael Cohen, aki a kifizetésről szóló számlán egy szingapúri hotel címével szerepel. A pénz 8 fős egy thaiföldi utazás szállásköltsége volt, Vajda Nikolett pedig az utas neve, aki igénybe vette az iroda szolgáltatásait. A szálláshely egyébként az elegáns thaiföldi Villa Baan Paradise volt, ahol 4 főre 9 nap került ennyibe. A Kobe Éva Kft.-nél azt mondták, ők kifizették a szállásköltséget, onnantól pedig nem foglalkoztak a dologgal, és mivel az utasok nem panaszkodtak, valószínűleg a szolgáltatással sem volt gond. Szerintük az is lehet, hogy ez a Michael Cohen nem az a Michael Cohen.

A cég válaszából úgy tűnik, ez a magyar utalás nem kapcsolódik sem a Daniels, sem az orosz botrányhoz. Az amerikai sajtó egyébként sem tudott még dűlőre jutni a magyar partnerrel kapcsolatban, a Twitteren többen arról spekuláltak, hogy Budapest autóval vagy vonattal pár órára van csak Prágától, és Prágában Christopher Steele, brit exkém, az MI6 orosz részlegének egykori vezetője szerint 2016-ban volt egy találkozó Michael Cohen és orosz hivatalnokok között. Cohen azonban tagadja, hogy ő valaha is járt volna Prágában.