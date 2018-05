Túl hangos pogány rituálék miatt késelte meg a szomszédját egy angol férfi

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt az angol házaspárt, akik rátámadtak a szomszédjukra, mert nem bírták tovább elviselni a kertben végrehajtott, hangos pogány rituáléit – írja a Telegraph.

A házaspár tavaly szólalkozott össze szomszédjukkal, mikor az teliholdkor megint pogány rituálét hajtott végre, ennek pedig az lett a vége, hogy a nő egy esernyővel, a férfi pedig egy késsel felszerelkezve átmentek a szomszédba, ahol röviden összefoglalva a következő eseménysor zajlott le:

a nő az esernyőjével fejbe verte a pogány szomszédot,

a pogány szomszéd erre félrelökte a nőt,

a férje erre a pogány szomszéd felé bökött a késsel és gyomron is szúrta,

a pogány szomszéd megpróbálta kivenni a férfi kezéből a kést,

a nő eközben tovább csapkodta a pogány szomszédot az esernyővel

a pogány szomszéd felesége eközben rosszul lett a vértől

végül a pogány szomszéd sikeresen elvette a kést a férfitől

A házaspárnak korábban semmilyen ügye nem volt a rendőrséggel, így el sem merem képzelni, hogy milyen hangos lehetett a teliholdkor végrehajtandó pogány rituálé, hogy a fenti cselekedetekre sarkallta őket. Az mondjuk biztos, hogy a többi szomszéd is panaszkodott már a pogány szomszéd rituáléi miatt, furcsa zenéről és szagokról számoltak be, valamint azt is elmondták, hogy a férfi külön csináltatott magának egy 666 feliratú rendszámtáblát, ami szerintük kicsit aggasztó.

A házaspár férfitagját tíz hónap felfüggesztett börtönre és 130 óra közmunkára, míg a nőt hat hónap börtönre és 100 óra közmunkára ítélte a bíróság, tekintettel arra, hogy soha nem sértettek még törvényt.