Vicces hülyéknek tűnnek, de ők Amerika legrettegettebb terroristái

A kaliforniai Trent Goodbaudy saját maga által készített kamu rendszámmal, biztosítás és igazolványok nélkül autózott, amikor megállították a rendőrök. Nem klasszikus bűnöző volt, a megállítását sem lebukásként élte át, hanem elkezdte magyarázni a rendőröknek, hogy ő Isten szavát követi, ezért szabadon utazhat. Amikor ez nem hatotta meg a rendőrt, és le akarta tartóztatni, Goodbaudy átadott neki egy kártyát, amire le volt írva pár dolog.

Ezt el kell olvasnia, mielőtt a jogaimat megsérti,

mondta neki.

Fotó: YouTube Trent Goodbaudy (b)

Goodbaudy egy Amerikában rohamosan növekvő mozgalom, a Független Polgár (Sovereign Citizen) mozgalom tagja. Ez a csoport valahol félúton van a komolytalan összeesküvés-elméletek és a terrorizmus, az őszinte hit és a cinikus önfelmentés között. A független polgárok az amerikai alkotmány elődjéből, az 1777-es Konföderációs cikkelyekből levezetve úgy vélik, ők nem tartoznak az amerikai kormány fennhatósága alá, törvénytelenek a rájuk kivetett adók, nem hajlandók semmiben sem elismerni a szövetségi kormányt, beleértve az igazságszolgáltatást is. Sokan közülük még azt sem szeretik, ha független polgárként nevezik őket, hiszen ők annyira függetlenek, hogy ez a kifejezés is önellentmondás a számukra.

Nyilván ez nem sok jóra vezet egy igazoltatásnál, a rendőrökkel gyakoriak az összetűzéseik, akár fizikailag is, volt, hogy rendőrgyilkosság lett a vége. De ha nincs erőszak, akkor is elég bizarr nézni azokat a videókat, melyeken egy rendőr tanácstalanul topog, aztán amikor elege lesz és kőkeményen intézkedni akar, az autóban azt ordítja valaki folyamatosan, hogy "nem járulok hozzá, nem járulok hozzá". Érdemes ebbe a félórás összeállításba belenéznie annak, aki kíváncsi, hogy megy ez.

A rendszám és az autós papírok azonban csak egy kis részük a "nem vagyok az állam része" formalitásnak.

Kormányzati kamualteregó

Az egésznek az alapja az az összeesküvés-elmélet, írta a Vox, hogy az Egyesült Államok kormánya egy gonosz bábkormány, amely minden amerikait rabszolgaságba kényszerít azzal, hogy az aranyfedezet 1933-as megszűnése óta arany helyett külföldi hitelfelvételért cserébe az embereket ajánlja fel fedezetként. Ehhez születésekor minden amerikainak létrehoznak papíron egy kormányzati alteregót, egy titkos számlát, amelyen pénzt helyeznek el, aztán a jövőbeli keresetével egyenlíti ki minden állampolgár ezt a tartozását.

Szélsőjobb, vagy sem? A mozgalomról szóló cikkek egy része szélsőjobbhoz köthetőnek nevezi a mozgalmat. Tény, hogy a szellemi alapok között ott van a Posse Comitatus nevű, 70-es évekbeli, antiszemita, fehér keresztény mozgalom, vagy a pénzügyi összeesküvés-elméletek, amelyeknek szintén van antiszemita felhangjuk. A kilencvenes évek közepéig ez látszott is a mozgalmon, de ma már rég nincs szerepe ennek a tetteikben, nem csak fehér, keresztény emberek vallják magukat független polgárnak, a rendőrgyilkos Gavin Long például a Washitaw Nemzet nevű, feketékből álló leágazásnak volt tagja.

A független polgárok azonban felszabadítják magukat ez alól, és elválasztják magukat a kormányzati alteregójuktól. Ennek részeként a hivatalos iratokon az aláírásuk mellé tesznek egy ujjlenyomatot is, lehetőleg piros tintával, a vér és a hús színével, mert a kék és a fekete az állami-közösségi szín. A nevüket sem úgy írják, ahogy kéne, hanem kitalálnak valamit, mondjuk szóköz helyett kettőspontot tesznek a neveik közé, és kisbetűvel írják a nevet, mintha én lennék rovó:attila, hogy ezzel leválasszák magukat a kormányzati alteregóról és a hivatalos iratokon szereplő nagybetűs nevekről.

Aztán a független polgárok utálnak például irányítószámmal címezni egy levelet, mert az a rögeszméjük, hogy az is egyfajta szerződés a szövetségi kormánnyal, ami mint olyan, nemkívánatos. A legdurvábbak egyáltalán nem írnak sehova irányítószámot, a mérsékeltebbek zárójelbe, szögletes zárójelbe teszik a számsort, vagy odaírják, hogy "mellett", mondjuk hogy "90210 mellett" esetleg "postai zóna"-ként nevezik irányítószám helyett. Mintha ez bármit is számítana.

Mágikus gondolkodás. Mint a totemek, csak írott formában,

mondta ezekről a külsőségekről Mark Pitcavage, az Anti-Defamation League szélsőségszakértője, akivel a Vice csinált egy interjút a mozgalomról.

Veszélyes terrorszervezet

Ha túllendülünk a mókásnak tűnő külsőségeken, a Független Polgárok amúgy elég veszélyes csoport. Kibújnak az igazoltatás alól, személyes iratokat hamisítanak maguknak és eladásra is, sokszor magukat is az igazságszolgáltatás dolgozójának adják ki. Emellett megpróbálnak hozzáférni az "alteregójukra" nyitott titkos állami bankszámlához, mármint ahhoz, ami szerintük létezik. Különböző trükkökkel, csalásokkal, hamis iratokkal, váltókkal, ilyen-olyan értékpapírokkal próbálkoznak.

Plusz az úgynevezett "papírháborúval" próbálják bénítani nekik nem tetsző bírók, ügyészek munkáját. A "nagy" fegyverük a kamu jelzálogosdi, amikor is azt állítják, hogy egy bírónak, ügyésznek, köztisztviselőnek tartozása van feléjük, ezért jelzálogot jegyeztetnek be a házára. Amerikában ezt bárki megteheti a másik ingatlanára, aztán később kiderül ugyan, hogy kamu, de ettől még pokollá teszi az érintett életét.

Május elején öt középkorú férfit elítélt a tennessee-i bíróság, amiért ilyen kamu jelzálog-követelést nyújtottak be amerikai ügyészek magánházaira. Összesen 204 hamis követelésről, plusz 250 ezer dollár értékű hamisításról van szó. Minimum 15 év börtön lesz a jutalmuk. De ez semmi a "papírháború", vagy "papírterrorizmus" nagymenőjének, a magát bírónak kiadó Bruce Doucette

38 éves börtönbüntetéséhez

képest, ami amúgy egészen friss, múlt héten kapta.

Csakhogy – és ez a legdurvább – a tagjaik konkrétan gyilkolnak is. Persze itt nehéz elválasztani a "valódi" "független polgárt" azoktól, akik utólag, önfelmentés, vagy egyéb jogi ügyeskedés miatt próbálják ezt mondani magukról. Mindenesetre legutóbb a négy embert Nashville-ben megölő Travis Reinkingről derült ki, hogy független polgárnak tartja magát. Nem is akármilyen szituációban mondta ezt, hanem akkor, amikor – még a gyilkosságok előtt jóval – Trumphoz akart közel menni, és az elnököt védő Secret Service megállította őt. Reinking szerint persze jogalap nélkül. A 29 éves férfi amúgy sem egészen beszámítható, például azt gondolta, Taylor Swift követi őt.

Nagy port kavart az is, amikor a rendőrök lekapcsolták a Subway reklámarcát. A mi hírünkben még nem szerepel, de később ő is közölte, hogy a bíróságnak nincs joga ítélkezni felette, mert ő független polgár. A védekezési taktika persze befürdött. De ha visszamegyünk az időben egy kicsit, akkor még durvább ügyekbe is belefutunk: Terry Nichols, az oklahomai merénylő, a 168 ember életét követelő 1995-ös robbantás egyik elkövetője is független polgárnak mondta magát. Talán mondani sem kell, hogy kormányzati épületet támadott meg.

Aligha meglepő, hogy a mozgalmat az FBI is belföldi (= amerikai megy amerikai ellen) terrorizmusként kezeli. 2010-ben adtak ki egy okosító nyilatkozatot arról, hogy az öko/állatvédő terroristák és a magányos elkövetők mellett a független polgárok a harmadik nagy terrorcsoport, akikre oda kell figyelni.

Akkor már felgöngyölítettek olyan ügyeket, melyekben például független polgárok kiépítettek egy csaló-biztosítási hálózatot, melyben egy független polgár pénzért biztosíthatta magát. Több milliós befizetést söpörtek be a csalók, de kifizetni már nem nagyon akartak semmilyen káreseményt. Egy másik társaság kamu diplomataigazolványt adott pénzért, azt állítva, hogy az igazolvány immunitást ad az adók vagy az igazoltatás alól. 2014-re az amerikai rendfenntartók

a legveszélyesebb terrorcsoportnak

nevezték őket egy felmérésben, holtversenyben az Iszlám Állammal.

Hogy hányan vannak a független polgárok, azt csak találgatni lehet, hiszen nincs szervezetük, nincs vezetőjük, legtöbbször a Southern Poverty Law Center 300 ezres becslését szokták idézni, mely szerint közülük minden harmadik ember kőkomolyan is gondolja a dolgot.

Az amerikai individuaista felfogásban egyébként mélyen gyökerezik az egyén fontossága: általánosságban létező gondolat, hogy a szövetségi állam valamiféle rossz, ami csak korlátozni akarja őket. Nem véletlen az amerikai filmek, sorozatok közhelye, amikor az FBI-os nyomozót gyanakodva fogadják egy amerikai birtokon. 2016-ban írtunk cikket egy helyi esetről, amelyben oregoni milíciák hoztak létre "Biztonsági Bizottságot", hogy farmereket "védjenek meg" az államtól.

A független polgároknak pedig eszükben sincs leállni: cikkünk írásakor a legutóbbi eset egy múlt pénteki, amikor is ismét "papírháború", kamu jelzálogjog-bejegyzés miatt tartóztattak le egy New Jersey-i férfit, aki egy közúti büntetést akart így megtorolni a két rendőrön, az ügyészen és a bírón.