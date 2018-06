Az idiótát játszó zseni legyőzi a háttérhatalmat

2017 októberében Donald Trump egy magas rangú katonai vezetőkkel folytatott vacsora utáni fotózkodáson, látszólag teljesen összefüggéstelenül arról kezdett el beszélni, hogy éppen vihar előtti csend van. Milyen vihar? – ugrott rögtön egy újságíró az elnök szavaira.

Majd meglátják

– ütötte el Trump a kérdést, és azzal a lendülettel azt kezdte el magyarázni, hogy az amerikai hadsereg a legjobb a világon. Az amerikai média egy ideig találgatta, mire célzott az elnök (Észak-Korea? Irán? az Iszlám Állam? Kína?), aztán annyiban maradtak, hogy valószínűleg csak az egyik legkedvesebb hobbijának élve trollkodott az újságírókkal.

Ezzel párhuzamosan pedig a net legsötétebb bugyraiban megszületett a teória, ami összefog nagyjából minden alt-rightos, Trump-közeli összeesküvés-elméletet, és egy Marvel-univerzum-szerű, összefüggő fantáziavilágot épít belőlük. A Storm, vagyis Vihar nevű elmélet központi figurája egy QAnon, vagy csak simán Q, néha Q Clearance Patriot néven futó illető, aki a 4chanre ír rendszeresen a témában eléggé zavaros és összefüggéstelen posztokat – itt a teljes gyűjtemény belőlük, tavaly október óta bő 1400 bejegyzés.

A folklór szerint ő olyan szinten fér hozzá az amerikai katonai és államtitkokhoz, ahogyan még a mindenkori elnök sem. Ez A függetlenség napja című sci-fiből ered, ahol az elnöknek nem árulják el a titkos ufókutató bázis létét, hogy őszintén tudja tagadni, hogy van ilyen (a Q titkosítási szint egyébként tényleg létezik, az amerikai energetikai minisztériumban, a nukleáris kutatásokkal kapcsolatos). Hogy kicsoda Q, arról megoszlanak a vélemények, Steve Bannon, Trump fia, Donald Jr., Jared Kushner szokott a tippek között szerepelni. Meg persze az, hogy egy troll sok szabadidővel és élénk fantáziával.

Q azért ír nagyon zagyván, hogy a CIA szoftverei ne bukkanjanak a nyomára, de a kellő kreativitással és intuícióval felvértezett emberi elme (vagyis a 4chan és a Reddit népe) azért megértse. A posztjait crumb, azaz kenyérmorzsa néven emlegetik, amiket össze kell szedegetni, kombinálni, dekódolni, hogy aztán összeálljon belőle a nagybetűs Igazság. Hogy ez a gyakorlatban hogy megy, azt a legjobban a Cracked fogalmazta meg: ha Q azt írja „Irán. Párduc problémák??? Maradj logikusan szomjas”, és másnap szerepel Irán a hírekben, az bizonyíték. Ha azt írja, “holnap letartóztatják Hillary Clintont”, aztán mégsem tartóztatják le, akkor az metafora volt. Itt egy útmutató Q egyik posztjainak dekódolásához, sok rációt mondjuk ne keressenek benne.

A QAnon/Storm-mitológia lényege, hogy Donald Trump leszámol a gonosz háttérhatalommal, és közben kénytelen hülyének tettetni magát a nyilvános szereplései alkalmával, hogy zavartalanul tudjon a háttérben dolgozni, mint valami szuperhős. A sztori egyesíti magában az összes alt-rightos konteót a Pizzagate-től az UraniumOne-ig, és belesimít mindent, ami a világon történik a Las Vegas-i lövöldözéstől a Facebook adatvédelmi botrányáig. De nemcsak emiatt érdekes, hanem mert több hónapos underground lét után éppen kitörni látszik onnan; a legnépszerűbb magyarázó-elemző videók már több százezres nézettséggel futnak YouTube-on.

Az aktuális amerikai médiabotrány, Roseanne Barr kirúgása pedig csak olaj volt a tűzre. Barr közismert konteóhívő, és a balhé előtt sokat posztolt a Twitterre QAnonnal kapcsolatos dolgokat, aztán ezeket hirtelen törölte, aztán annyit írt ki, MKULTRA (egy egy titkos, és illegális CIA-s kísérletsorozat volt az 50-es években), aztán ezt is törölte, pár napra eltűnt a Twitterről, és mire visszatért, valahogy elpárolgott 200 ezer követője is. Ezzel aztán berobbant a QAnon-sztori a mainstreambe, azóta rendszeresen foglalkozik vele az Infowars, az orosz propagandaadó RT, posztol róla a Fox News műsorvezetője, Sean Hannity és még egy csomó B kategóriás celeb.

Ma már ott tartunk, hogy több könyv is megjelent a témában (1, 2, 3) – és senkit ne zavarjon meg, hogy pont az Amazon árulja őket, ami tudjuk, kiknek az irányítása alatt áll. Ismerkedjünk meg inkább a fantáziavilág kulcsfiguráival és fontosabb történéseivel!

A főbb szerepekben...

Geotus (God-emperor of the United States): Az Egyesült Államok Istencsászára, azaz Donald Trump. Az egész mitológia központi figurája, az elnyomottakért küzdő magányos hős, aki már a kampányában megígérte, hogy „lecsapolja a mocsarat”, és ez valójában azt jelenti, hogy leszámol a világot behálózó és irányító gonosz háttérhatalommal. Az egész elnöksége erről a titkos háborúról szól, ez maga a Vihar. És eközben, figyelemelterelésként, olykor hülyét csinál magából ország-világ előtt a Twitteren vagy a médiában.

Cabal / NWO (New World Order): A közmondásos háttérhatalom (hazai rajongóknak: igen, természetesen Soros György is oszlopos tagja). Minden kormányt, nemzetközi szervezetet ők irányítanak, plusz a médiát és a bankrendszert is a kezükben tartják. Céljuk az emberiség rabszolgasorban tartása, a kereszténység elpusztítása. Trump személyében váratlan és kérlelhetetlen ellenségük akadt.

KSA (Kingdom of Saudi Arabia): Szaúd-Arábia, pontosabban a szaúdi királyi család, egy külön erőcsoport a háttérhatalmon belül. Irdatlan sok pénzük van, és ők állnak 9/11-től az Iszlám Államig és a menekültválságig minden esemény mögött, amiben arabok és/vagy olaj szerepel. Az elmúlt évek történéseinek fő mozgatórugója Trump keresztes háborúja mellett a királyi dinasztia belső háborúja, és az olajár bezuhanása.

Deep State: A teljes amerikai politikai-gazdasági elit. A velejükig romlottak, és a háttérhatalom bábjai mind egy szálig. A fontosabb szereplők sátánisták és pedofilok is, a háttérhatalom direkt ilyeneket válogat ki, és emel pozícióba, hogy ezzel zsarolva biztosan kézben tudja tartani őket.

Pizzagate: Az említett sátánista-pedofil botrány, ami az elnökválasztási kampányban lepleződött le. Érintett benne Hillary Clinton, a demokrata párt vezetése és fél Hollywood. A kiszolgálásukon dolgozó nemzetközi gyerekrabszolga-csempész hálózat felszámolása Trump háborújának egyik legfontosabb frontvonala.

UraniumOne: Egy másik csatlakozó teória, ami szerint Hillary Clinton átjátszotta az oroszoknak az USA uránkészletének 20 százalékát, hogy cserébe Putyin szívességeket tegyen neki, és támogassa a kampányát. Ebből következik, hogy:

Robert Mueller: Az egyik legnagyobb csavar az egész sztoriban: a Trump és az oroszok összefonódásai és a választás manipulálása ügyében nyomozó különleges ügyész valójában Clintonék orosz kapcsolatai és sötét ügyletei után nyomoz, csak a médiának és a titkosszolgálatoknak szánt elterelés az egész Trump-vonal.

MSM (mainstream media): A háttérhatalom által irányított amerikai és világsajtó. Szűken értelmezve a CNN–New York Times–Washington Post-kör, kicsit tágabban minden, ami mérsékeltebb a Breitbartnál. Feladatuk az emberek manipulálása, Trump rágalmazása és a sikereinek agyonhallgatása.

CIA/FBI/NSA/stb.: Az összes amerikai titkosszolgálat és kémszervezet a háttérhatalom irányítása alatt áll. Trump egyetlen támasza a hadsereg, ami igazi hazafiakból áll, és az ő oldalán küzd. A legtöbb civil szervezet szintén háttérhatalmista, kivéve a fegyvertartásért lobbizó NRA.

Trump háborúja több fronton is zajlik, a legfontosabb a gyerekrabszolga-kereskedő hálózatok felszámolása. Több ezer gyereket sikerült már megmenteni és a bűnszervezetek felgöngyölítésével egyre közelebb jutni a Cabal belső köreihez (bónusznak pedig ezermilliárdos nagyságrendben lefoglalni a vagyonukból). Erről természetesen a mainstream média nem számol be. Ezzel párhuzamosan pedig az elnök kezében levő hivatalos módszerekkel is ott üti a háttérhatalmat, ahol csak tudja. Ezek néha első hallásra meglepőek lehetnek (kilépés a párizsi klímaegyezményből, az iráni atomegyezmény felmondása, az izraeli nagykövetség költöztetése), de Q követői figyelemre méltó kreativitással helyeznek kontextusba és illesztenek bele a mitológiába gyakorlatilag bármilyen eseményt. A Las Vegas-i lövöldözésről például pár nap alatt állt össze a magyarázat: a szaúdiak egymás közti leszámolása, és az egyik herceg megölése köré szervezett elterelő hadművelet volt. (Ha kíváncsi a részletekre, erre tessék.) De bármihez lehet kapcsolódási pontot és titkos értelmet találni, a SpaceX rakétakísérleteitől egy véletlenszerű közlekedési balesetig.

Sőt, néha nem is kell, hogy bármi történjen, a QAnon-gépezet lendületből gyárt újabb és újabb történeteket a semmiből is. A teória hivatalos Reddit-fóruma, a Great Awakening (30 ezer aktív taggal, úgy, hogy egyszer már törölték) most éppen a Cemex nevű mexikói betongyártó cégen pörög, amiről valaki csak úgy bedobta, hogy gyanús, és instant született egy tucatnyi megfejtés arról, hogy a Cabal fedőszerve, és nyakig van a gyerekrabszolga-kereskedelemben. Különben is, Ferenc pápa mostanában legalább 14 alkalommal használta a Twitter-posztjaiban a „concrete” (azt jelenti beton, de azt is, konkrét, kézzelfogható, szilárd) kifejezést. Pont azután, hogy egyszer Obama is.

Véletlen? Aligha.

Az összeesküvés-elmélet továbbszövése és Q szövegeinek értelmezése néha egészen kreatív, máskor félelmetesen erőltetett. Egy példa (mindenki döntse el, melyikre): tavaly decemberben egy bangladesi fickó megpróbált bombát robbantani a New York-i metróban. Q aznap reggeli üzenetében szerepelt a „Blunt & Direct Time” kifejezés, a másnapiban pedig az, hogy „gondolj a pénzre”. A megoldás: Blunt & Direct Time, rövidítve BDT, ami pedig nem más, mint a bangladesi pénz, a taka nemzetközi rövidítése (ahogy például a forinté a HUF). Tehát Q előre megmondta, hogy bangladesi az elkövető, és utólag még segített is megfejteni a rejtjelezett információt. Hát nem egyértelmű?

Így telnek a napok a QAnon-univerzumban, Q néha elhint pár morzsát, azt a követők megpróbálják dekódolni, és közben úgy torzítani a valóságot, hogy az illeszkedjen a mitológiájukba. Aki erre rákap, elképesztő mennyiségű időt és energiát tud belefektetni: több száz oldalas elemzések születnek az elméletek alátámasztására, az egyik legnépszerűbb oktatóvideó, ami kezdők számára vázolja fel az alap összefüggéseket, több mint egyórás.

De miért érdekes ez az egész?

Miben különbözik a QAnon–Storm-mitológia például a chemtrail-összeesküvéstől? Elvégre nagyjából ugyanannyira logikátlan, értelmetlen és kusza – de hát alapvetően ártalmatlan, mintha szerepjátékosok fantáziálnának egy, csak a fejükben létező világ eseményeiről, nem? Hát, nem egészen. Legkésőbb azóta, hogy egy Pizzagate-hívő elkezdett lövöldözni egy washingtoni pizzériában, hogy kiszabadítsa a pincében fogva tartott szexrabszolga gyerekeket, vagy hogy egy seattle-i fickó megölte az apját, mert az nem hitt a háttérhatalmi összeesküvésben, nehéz az ilyesmit ártatlan játéknak tekinteni.

A QAnon-teóriában nem az az érdekes, hogy vajon mekkora átfedésben van a valósággal (valószínűleg elhanyagolható mértékűben egyébként)

Ettől függetlenül azonban több szempontból is különleges. Az már alapban ritka, hogy egy elmélet meta-konteóként működve magába gyűjtsön, egymáshoz fésüljön, és közösen megmagyarázzon egy csomó más, már létező összeesküvés-elméletet. Sőt, gyakorlatilag bármilyen konteó befogadásához és átértelmezéséhez kompatibilis legyen.

Abban pedig egyenesen szembemegy az összeesküvés-elméletek nagy többségével, hogy nem egy fekete-fehér, egyszerű, de alapvetően nagyon nyomasztó és pesszimista világképet fest fel, hanem egy olyat, amiben a Jó éppen győzedelmeskedik a Gonosz felett. Geotus újabb és újabb fényes győzelmeket arat a Cabal ellen, és csak idő kérdése, hogy lehulljanak a MSM bástyái, és mindenki számára nyilvánvaló legyen az Igazság, a bűnösök pedig megbűnhődjenek. Q pedig addig is vállalja a kockázatot, és folyamatosan tartja a lelket a hívekben.

A Storm egy optimista összeesküvés-elmélet. Pozitív töltésű paranoia. Álom, és nem rémálom.

Az pedig nem túl meglepő, hogy miért rezonál ilyen jól az egész sztori a hardcore Trump-hívő lélekkel. A QAnon-mitológia megmagyarázza, hogy a választási ígéretekből miért nem lett még mindig semmi, de közben emeli a tétet, és azt mondja, az elnök sokkal magasztosabb célokért küzd a becsületes kisemberek oldalán. Nyilván jobb abban hinni, hogy Trump egy gáncs nélküli, megvesztegethetetlen keresztes lovag, aki senkitől sem fél, és aki fejben mindig mindenki előtt két lépéssel jár, mint hogy egy karizmatikus, de totál fogalmatlan fickó, aki hajlamos hisztis óvodásként viselkedni.

Innen, Magyarországról nézve pedig, ahol nem hogy az állami propaganda része, hanem egyenesen a központi eleme az összeesküvés-elméletek gyártása és terítése, különösen érdekes a QAnon és a Storm sorsának alakulását figyelni. A magunk részéről egyáltalán nem lennénk meglepődve, ha Trumpot Orbán Viktorra cserélve hamarosan megszületne a magyar verzió belőle – elvégre a rutin meg az építőkockák már megvannak hozzá. És a sorosozós-migránsozós kampány hatékonyságát elnézve igény, az volna rá.