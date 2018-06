Újra vezethetnek a nők Szaúd-Arábiában

Szombat éjfélkor végre önállóan is autózni indulhattak Szaúd-Arábiában a nők, ekkortól lépett életbe vezetési engedélyük, illetve szűnt meg autóvezetési tilalmuk, írja az MTI. A nyitányról a sivatagi királyság köztévéje is beszámolt, tudatva, hogy jó pár nő azonnal élt is a lehetőséggel.

"Végre meglátogathatom a családomat anélkül, hogy meg kellene kérnem a férjemet, fuvarozzon el hozzájuk" - mondta a dpa német hírügynökségnek egy 30 éves szaúdi asszony, aki egyelőre férje kocsijára szorul, mert még nem vett magának saját autót.

Míg más muzulmán országokban a nők szabadon vezethettek gépjárművet, Szaúd-Arábiában börtön fenyegette a tilalom megszegőit. 1990-ben aktivisták kampányt szerveztek a vezetés egyenjogúságáért, és több nő tüntetőleg autót vezetett a szaúdi fővárosban. Az eredmény az lett, hogy elveszítették állásukat és egy éven át nem utazhattak külföldre.

Tavaly azután a sivatagi királyság végre feloldotta a tilalmat, ám nem azonnal. Olyannyira komolyan vették az idei június 24-i időpontot, hogy még pár héttel ezelőtt is őrizetbe vettek a nők autóvezetésének leghangosabb szószólói közül legalább tíz embert.

A tilalom feloldása nem jár azonnal hatalmas torlódással az utakon, mivel a szaúdi nők túlnyomó többségének nincs jogosítványa, legalábbis még.

Borítókép: HUSSAIN RADWAN / AFP