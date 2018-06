Trump és emberei zaklatására szólított fel egy demokrata képviselőnő

Maxine Waters demokrata párti képviselőnő Donald Trump amerikai elnök munkatársainak "zaklatására" szólított fel, így akarva tiltakozni az illegális bevándorlással kapcsolatos politika ellen - szemlézte az amerikai lapokat kedd hajnalban az MTI.

Az Egyesült Államokban heves vérmérsékletéről ismert kaliforniai képviselőnő - aki korábban már többször is indítványozta Donald Trump alkotmányos elmozdítását is - ugyanis arra szólította fel az amerikaiakat, hogy ne hagyjanak nyugtot az elnök környezetében dolgozóknak, ha összetalálkoznak velük.

Ha étteremben, boltban, vagy benzinkútnál meglátnak egy kormánytagot, tessék odamenni, csődületet összehívni, és tudatni velük, hogy többé már sehol sem kívánatosak.

- mondta még egy szombati rendezvényen Los Angelesben a képviselőnő. E megnyilvánulásával reagált arra, hogy Sarah Huckabee Sanderst, a Fehér Ház szóvivőjét kitessékelték egy virginiai étteremből, arra hivatkozva, hogy "Donald Trumpnak dolgozik". Korábban egyébként a deportálásokért és családszétválasztásokért felelős kormányszerv, a Belbiztonsági minisztérium vezetője, Kirstjen Nielsen ellen demokrata aktivisták akcióztak, miközben a politikus egy mexikói étteremben falatozott.

Waters beszédét valaki levideózta a hallgatóságából, és a felvétel hétfőn egész Amerikában elterjedt. Demokrata párti és republikánus politikusok egyaránt felháborodva ítélték el a képviselőnőt; Donald Trump elnök is reagált egy megszokott módon nívós és stílusos Twitter-bejegyzésben:

Maxine Waters, a rendkívül alacsony intelligenciahányadossal rendelkező törvényhozó Nancy Pelosival együtt a Demokrata Párt arca lett. Éppen arra szólított fel, hogy ártsanak mindazoknak, akik támogatnak engem, és ilyenek nagyon sokan vannak a Tegyük Ismét Naggyá Amerikát mozgalomban. Max, csak óvatosan azzal, hogy mit kíván!

Andy Biggs arizonai republikánus törvényhozó bocsánatkérésre, majd ezt követő lemondásra szólította fel Maxine Waterst, akit azzal vádolt (egyébként hamisan), hogy

lényegében arra ösztönzött, támadják meg az elnök kormányzatának tagjait

Elítélte Waterst Chuck Schumer, a Szenátus demokrata párti frakciójának vezetője is - aki jelenleg a legbefolyásosabb demokrata párti politikus Washingtonban -, megállapítva, hogy a kaliforniai politikusnő nagyon helytelenül, amerikai állampolgárhoz méltatlanul viselkedett. Cory Booker, a demokraták egy másik erős embere viszont azt mondta, hogy alapvetően rendeben van az elnök embereivel való "konfrontáció", de szerinte alapvetően a "szeretetnek" kell vezérelnie a cselekedeteinket, melyeknek ráadásul az amerikai értékeket is türköznie kell.

Ahogy arról írtunk, az elnök hétfőn egy másik Twitter-bejegyzésében a virginiai Vörös Tyúk éttermet is pocskondiázta, ahonnan Sarah Huckabee Sanderst kitessékelték.

Maxine Waters szerencsétlen szóhasználata ellenére a Trump-kabinet tagjai elleni személyes "támadások" (melyek inkább az ellenszenv nyilvános érzékeltetésében merülnek ki) mögött egy nagyon komoly aggodalom és tehetetlenségérzet van - még akkor is, ha erről a politikai elit hallani sem akar. Ezt nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy mivel Donald Trump a "politikai korrektség" elleni hadjáratával nyíltan fellépett a legalapvetőbb politikai, társadalmi, sőt, emberi normák ellen - például fittyet hány az igazság és hazugság közti különbségre, sorozatban szégyenít meg embereket nagy nyilvánosság előtt nemiségükben - ezért jogos, ha a közvélemény nem fogadja el a politikai szerep és magánélet elválasztását, és maga is rendkívüli eszközökkel érezteti nemtetszését. Ez a gyakorlat és az erről szóló vita persze egyáltalán nem egykimenetelű, ellenben roppant izgalmas (és mivel a helyzet Magyarországon is igen hasonló, az Indexen is fogunk róla még írni).