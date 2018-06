Nem kapott könnyített beutazási vízumot az Egyesült Államokba a NATO volt főtitkára

Nem kapott könnyített beutazási vízumot az Egyesült Államokba Javier Solana, a NATO volt főtitkára és az Európai Unió volt külügyi biztosa. A számítógépes rendszer automatikusan megtagadta a könnyített vízumra irányuló kérelmet, méghozzá azért, mert

Solana már járt korábban Iránban.

Ez nem azt jelenti, hogy a spanyol politikus egyáltalán nem léphet be az Egyesült Államokba, hanem azt, hogy teljes vízumért kell folyamodnia, amelynek kiadása hosszabb ideg tart, személyes elbeszélgetést is igényel és drágább is. A könnyített (vagy más néven: ESTA) vízum szabályait még az előző amerikai elnök, Barack Obama szigorította meg. Ennek értelmében a könnyített vízumra jogosult 38 ország állampolgárainak 2011. március elseje óta megtagadják a könnyített vízumot, ha korábban látogatást tettek Iránban, Irakban, Jemenben, Líbiában, Szomáliában vagy Szudánban.

Javier Solana 1995 és 1999 között irányította az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét, majd az EU külpolitikáért felelős főbiztosa volt. 2015-ben részt vett az Iránnal kötött többhatalmi atomalku kimunkálásában - melyet pár hete mondott fel egyoldalúan a perzsa állammal egyre jobban szembehelyezkedő Donald Trump. 2013-ban Teheránba utazott, hogy részt vegyen Haszán Róháni iráni elnök beiktatási ünnepségén.

Jelenleg azért kíván beutazni az Egyesült Államokba, mert több amerikai egyetemre van vendégtanári meghívása.

(MTI)