Két nappal a választások után újabb letartóztatási hullám indult Törökországban

Alig két nappal azután, hogy Recep Tayyip Erdoğan lemásolta az áprilisi magyar választásokat - azaz egyenlőtlen feltételek mellett meglepően nagy többséggel újraválasztatta magát - az ankarai és a bursai főügyészség megindította a 2016 júliusi puccskísérlet miatti sokadik letartóztatási hullámot.

A rendvédelmi és katonai szervek újabb 138, jelenlegi vagy korábbi tagja ellen adtak ki elfogatóparancsot.

A letartóztatandók között egyaránt találhatók katonák, haditengerészek, rendőrök, csendőrök és parti őrök; és mindenki ellen az a vád, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei törökországi katonai puccskísérletért felelőssé tett, ún. gülenista hálózattal.

Az MTI tudósítása szerint az érintettek között található

négy rendőrkapitány,

két rendőrparancsnok,

23 rendőrbiztos,

a csendőrség hat tiszthelyettese,

a parti őrség egyik őrnagya,

sőt, 38, időközben elbocsátott hadapród is.

Ahogy arról annak idején részletesen is írtunk, az Erdoğan-rezsim egykori szövetségesét, a jelenleg az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mérsékelt iszlamista mozgalmát teszi felelőssé a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a rendvédelmi szervek soraiba is. A gyanúsítottak közül 13-an állítólag a haditengerészetbe beépülő gülenisták "tanítómestereiként" tevékenykedtek.

A keddi elfogatóparancsokat a Gülen-mozgalom korábban őrizetbe vett tagjainak vallomásai alapján adták ki. A rendőrségi művelet mintegy kéttucat tartományra terjed ki, beleértve Ankarát, Isztambult, Izmirt és Bursát is. Nyolc gyanúsított külföldön tartózkodik.

Törökországban az elmúlt csaknem két év alatt több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret - köztük katonákat, haditengerészeket, rendőröket, csendőröket, parti őröket és hadapródokat - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Eddig a haderő legkevesebb 8570 tagját -köztük 150 tábornokot és több mint 4630 tisztet - menesztették állásából arra hivatkozva, hogy valamilyen szinten kapcsolódik a gülenistákhoz (azaz gülenista, vagy minimum gülenista elhajló).