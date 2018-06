Trump szigora miatt egy magyar gyereket is elszakítottak családjától

Magyar érintettje is van az amerikai bevándorlási szigornak, melynek az a legtöbbet kritizált - és mára vissza is vont - eleme, hogy az illegális határátlépésen kapott családokban elválasztják a gyerekeket a szüleiktől. Egy Albany állambeli regionális lap, a Times Union több részben is homályos riportja szerint (amit a hvg.hu szemlézett) ugyanis egy magyar házaspár május 24-én illegálisan próbált átjutni Kanadából az Egyesült Államokba, de a határőrök egy erdei úton elkapták őket, és az eljárás alá vont szülőktől elválasztották gyereküket. És miközben a kétéves Leventét egy Bronxban lévő magán befogadóállomáson tartják, addig szülei, Regina és László az ugyancsak New York államban lévő Buffalóban vannak őrizet alatt.

Mivel ezek a magánkézben lévő, de szövetségi megbízásban működő intézmények alapvetően mexikói és más latin-amerikai gyerekek befogadására készülnek, ezért értelemszerűen senki nem beszél magyarul. Így azután a kétéves Levente teljes elszigeteltségben él, ami egy felnőttet is megviselne. A gyerek a lap értesülése szerint nagyon rosszul eszik és komoly lelki sérüléseket szenvedhetett.

Az nem világos, miért nem sikerült még megoldást találni arra, hogy a gyerek valamelyik szülőjéhez csatlakozhasson (az elkülönítés politikájával az egyik legnagyobb probléma, hogy meglehetősen átláthatatlan és esetleges gyakorlatokat szült); de a szülőknek azt sem sikerült elérnie, hogy Leventét Magyarországon élő, 23 éves nővére (László előző kapcsolatából született lánya) vehesse magához. Levente nővére már egy csomó nyomtatványt kitöltött, és közölte, kész az USA-ba utazni, hogy magához vegye öccsét, most az amerikai hatóságok azt kérik, hogy ujjlenyomatra is szükségük van. A lap állítása szerint a nővér megbízhatóságát a magyar hatóságok is igazolták.

A helyzetet bonyolítja, hogy Levente anyja állítólag már összeütközésbe került az amerikai törvénnyel: 2003-ban túllépte a tartózkodási engedélyében szabott időkorlátot, majd 2014-ben azért kellett menekülnie kellett az országból, mert azzal vádolták, hogy névházasságot kötött egy észak-karolinai férfival, hogy így jusson letelepedési engedélyhez. A Times Union úgy tudja, hogy 27 napi elzárást követően most átszállítják a nőt Észak-Karolina államba, ahol a névházasság vádjával állhat bíróság elé.

Június második felében lett órási botrány abból, hogy az amerikai kormányzat által az illegális határátlépőkkel szemben április óta elrendelt "zéró tolerancia" mentén kétezernél is több gyereket választottak el szüleitől. Az embertelen gyakorlat ellen még Melania Trump is felszólalt, és - a sztori ellentmondásos kezelése ellenére - a republikánus törzsszavazók körében is visszatetszést keltett. Az ügyet súlyosbította, hogy a gyerekeket őrző intézményekről több helyen - például New Yorkban - nem is tudtak a helyi hatóságok. A botrányhullám hatására Trump - fenntartva a záró tolerancia elvét - elnöki rendeletben utasított a családegyesítésre.