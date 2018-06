Lövöldözés volt egy marylandi szerkesztőségben, többen meghaltak

Több halálos áldozattal járó lövöldözés kezdődött csütörtök délután a marylandi Annapolisban található Capital Gazette szerkesztőségben – jelentette a Fox News.

A Fox 5 DC jelentése szerint a lövöldözés helyi idő szerint délután fél három körül kezdődött a Gazette Bestgate Road-i szerkesztőségében. A lap egyik munkatársa, Anthony Messenger háromnegyed három körül a Twitteren azt írta: „Lövöldözés a Bestgate 888-ban, kérem, segítsenek!”

Active shooter 888 Bestgate please help us

Phil Davis, a lap egy másik munkatársa is a Twitteren közvetítette a történteket.

A rendőrség figyelmeztetést adott ki: nem tartják kizártnak, hogy több elkövető is lehet, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Ryan Frashure hadnagy, a megyei rendőrség szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy az épület kiürítése még mindig tart. Azt is megerősítette, hogy a lövöldözésnek több halálos áldozata és több sebesültje volt, de túlzás lenne tömegmészárlásról beszélni. Egy sérültet kórházba szállítottak, de az állapotáról nem adtak tájékoztatást.

Az Anne Arundel megyei seriff, Ron Bateman elmondta, hogy a nyomozás folyamatban van, de egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre; az ügyben a baltimore-i Alkohol-, Dohány- és Fegyverrendészet is közreműködik. Az épület átvizsgálása még folyamatban van; az áldozatok és sérültek számát csak akkor fogják közölni, ha ez befejeződött.

Médiaértesülések szerint az elkövető egy shotgunt (sörétes vadászpuskát) használt az akcióhoz.

County Sheriff Ron Bateman on Maryland newsroom shooting: "I just know that one suspect has been apprehended at this time." https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/W3GkZH2cr0