Pedofíliával vádolják a Nobel-díjra jelölt nemierőszak-ellenes aktivistát

A Columbia Egyetemre járó Joel Davis aktivistaként lett ismert, egy szexuális erőszak ellen küzdő szervezetet alapított és vezetett, ami miatt 2015-ben a Nobel békedíj jelöltjei között is volt. Dolgozott az ENSZ-ben és Angelina Jolieval is. A nők mellett a gyerekeket érő szexuális visszaélésekről is rendszeresen beszélt a médiában.

Ezek uán Joel Davist a héten az amerikai szövetségi hatóság vádolta meg, gyerekpornó birtoklása és pedofília miatt.

A Washington Post beszámolója szerint Davist FBI ügynökök buktatták le, akik perverz hirdetést adtak fel az interneten. A férfi az ügynököknek meztelen képeket küldött különböző korú gyerekekről, és elárulta, hogy a Grindr nevű társkeresőn összeismerkedett egy 13 éves fiúval, akivel le is feküdt tavaly júniusban a manhattani lakásában, de korábban volt már szexuális élménye 9 hónapos gyerekkel, 6 éves lánnyal és 7 éves fiúval is.

A szövetségi nyomozók ezek után házkutatást tartottak a férfinál, és rengeteg gyerekpornót találtak, olyat is, amin újszülötteket erőszakolnak meg. Davis az őrizetbe vétele után sem tagadta, hogy több pedofil bűncselekményt követett el.