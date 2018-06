Robbanás történt egy brémai lakóházban, hárman meghaltak

Robbanás történt csütörtökön egy lakóházban a németországi Brémában, három ember meghalt - írja az MTI. A robbanás egy sorház tetőterében történt, egyelőre ismeretlen okból. A nagy erejű detonáció az alapokig lerombolta az épületet. A romok alól holtan került elő egy 41 éves nő és 7 éves gyereke. Az egyik erősen megrongálódott szomszédos lakóházban egy 70 éves nő vesztette éltét.

A mentésben 120 tűzoltó vett részt. A túlélők utáni kutatást nehezítette, hogy előbb el kellett oltani a romok között keletkezett tüzet. A kora reggel történt robbanás miatt nagyjából 100 méter sugarú körben megrongálódtak épületek és járművek.

