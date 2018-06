Eltorlaszolta a bejáratot, shotgunnal ölt a szerkesztőségi tömeggyilkos

Őrizetben marad, és óvadék ellenében sem bocsátható szabadlábra Jarrod Ramos, az a 38 éves férfi, aki öt embert lőtt le egy amerikai újság szerkesztőségébe betörve, közölte az amerikai média. Ramos csütörtökön az Annapolisban lévő Capital Gazette újságban mészárolt le négy újságírót és egy sales asszisztenst, és sebesített meg több embert.

Kiderült az is a helyi rendőrség sajtótájékoztatójából, hogy a férfiról zaklatási ügyet közölt az újság, mire ő többször is megfenyegette a lapot, és 2012-ben becsületsértés miatt be is perelte őket, sikertelenül. 2013-ban a szerkesztőség úgy döntött, hogy nem jelenti fel őt, mert azzal csak elmérgesítenék a helyzetet.

Azt is mondták a rendőrök, hogy a férfi otthonában bizonyítékot találtak rá, hogy Ramos kitervelte a támadást, de az indítékáról nem tudni biztosat. A gyilkos egy shotgunt használt, amit legálisan vásárolt, és

elbarikádozta a hátsó kijáratot, hogy az áldozatai ne tudjanak kimenekülni.

Az egyik áldozatát akkor lőtte le, amikor az hátul próbált kijutni az épületből.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

A tettes a lövöldözés után elrejtőzött, a rendőrök bekerítették és elfogták. Nem volt nála igazolvány, arcról azonosították, mert az ujjlenyomatos azonosító gép pont nem működött.

Öt ember megölésével gyanúsítják. A rendőrökkel nem működik együtt.

Források: USA Today, ABC.