Sztálin népirtásai után kutató férfit próbál lecsukni az orosz rendőrség

A saját fiatalkorú lánya szexuális zaklatásával vádolja az orosz rendőrség Jurij Dimitrijev kutatót, aki leginkább Sztálin népirtásaival kapcsolatos feltárásairól ismert. Emberjogi szervezetek szerint az orosz hatóságok koholt vádakkal próbálják ellehetetleníteni a kutatót, miközben igyekeznek eltüntetni a Sztálin ideje alatt elkövetett visszaélések nyomait.

A férfi tagadja a vádakat, az idősebb lánya szerint pedig a hatóságok a kutatói és aktivista munkája miatt próbálják lejáratni úgy, hogy a világbajnokság miatt Oroszországnak most épp a legjobb képet kell festeni magáról. Dimitrejevet szerdán le is tartoztatták, a helyi civilszervezetek, ismert írók, tudósok és kutatók is a védelmére keltek.

Még az év elején betiltották Oroszországban a Sztálin halála c. brit-francia fekete komédiát is, sőt, a rendőrök razziákat tartottak azokban a mozikban, ahol a tiltás ellenére mégis levetítették a filmet.

(...) filmek betiltásáról kizárólag bíróság dönthet. A szervezet tagjai szerint a forgalmazási engedélyek kiadásának jelenlegi oroszországi gyakorlata lehetőséget biztosít egyes „befolyásos” személyeknek arra, hogy a saját belátásuk szerint dönthessenek a filmek bemutatásának időpontjáról vagy arról, hogy azokat egyáltalán ne mutassák be

- írtuk korábban abban a cikkünkben, amiből kiderült, hogy magas beosztású orosz politikusok magánvetítés után döntenek kényük-kedvük szerint, hogy a a sztálini üldöztetések áldozatai emlékének megörökítéséért felelős tárcaközi munkacsoportra hivatkozva betiltsák a filmet.