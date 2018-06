A volt román miniszterelnök-helyettes hamisított fotón fog kezet Obamával

Évezred Facebook-posztját produkálta az egykori román miniszterelnök-helyettes (sőt, egy rövid ideig ügyvivő miniszterelnök), Gabriel Oprea. Egy olyan fotót tett ki, amin a volt amerikai elnökkel Barack Obamával fog kezet, de valami láthatóan furcsa a képen.

A 444.hu írta meg az Euronews cikke alapján, hogy a pénteken kirakott fotó hamisítvány, Obama az eredeti fotón nem Opreával, hanem a mellette álló Traian Basescuval fog kezet.

A fotó posztolása után az internetezők vették észre, hogy valami nem stimmel a képpel: Oprea és Obama nem is néznek össze, ráadásul még az arca is vékonyabb Opreának. Majd előkerült az amerikai román nagykövetség honlapjáról az eredeti. Oprea a képpel azt szerette volna hangsúlyozni, hogy ő mennyit tett azért, hogy erősebb legyen a román-amerikai diplomáciai kapcsolat.

Húzza el a csúszkát, és nézze meg a különbségeket! (balra a hamisított, jobbra pedig az eredeti kép látható)

Az Euronews megkereste a román politikust, hogy rákérdezzen erre a képre, Oprea pedig azt mondta, a washingtoni találkozón ő is ott volt, Obama vele is kezet fogott. Ezek szerint viszont sajnos azt nem sikerült lefotózni. Oprea azt nyilatkozta, ő nem fotós, és nem is tud fotókat módosítani, a képet pedig csak úgy kapta.

Oprea egyébként Schmitt Pál sorsára jutott még 2016-ban: Plágium miatt visszavonták doktori címét.