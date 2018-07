Lemond Merkel belügyminisztere és koalíciós partnere

Lemond Horst Seehofer, német belügyminiszter, Angela Merkel német kancellár koalíciós partnere. Hírügynökségek értesülésként közölték a hírt. A lemondás benyújtásának egyik oka az, hogy nem értenek egyet a menekültválság kezelésében. A lépés körülbelül olyan, mintha Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és miniszterelnök-helyettes szakítana Orbán Viktorral, igaz, ott a koalíciós partnerek közt azért érdemi viták voltak és vannak, például pont a migráció kezelésében.

Egy ideje már komoly konfliktus volt Merkel és Seehofer között. Horst Seehofer, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke szerint meg kell tagadni a belépést a határon a menedékkérők bizonyos csoportjaitól, elsősorban azoktól, akiket máshol már nyilvántartásba vettek, vagy elkezdték menedékjogi eljárásukat. Azonban Angela Merkel, a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke ezt ellenezte, szerinte egyoldalú, nemzeti intézkedések helyett EU-s szintű szabályozást kell kidolgozni.

A német kancellárnak július 1-jéig adott időt a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) arra, hogy európai megoldást találjon a Németországba tartó bevándorlók tömegének kezelésére.

Horst Seehofer most felajánlotta lemondását pártelnöki és belügyminiszteri tisztségéből is, amit pártja müncheni elnökségi ülésén jelentette be. Az MTI beszámolója szerint döntését azzal indokolta, hogy Angela Merkel kancellár ellenállása miatt nem sikerül megvalósítani belügyminiszteri terveit, amelyek szerint meg kell tagadni a belépést a német határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain - a bajor-osztrák határ három átkelőjénél - az Európai Unióban (EU) máshol már regisztrált menedékkérőktől.

Sajtóértesülések szerint Horst Seehofer a CSU elnökségi ülésén kifejtette, hogy a pártnak három lehetősége van: meghajol a kancellár akarata előtt, aminek révén elveszíti hitelességét a választók előtt, kitart törekvései mellett, ami a CDU/CSU testvérpárti szövetség felbomlásához vezet, vagy pedig elfogadja az ő lemondását a pártelnöki és a miniszteri tisztségről.

Az MTI már korábban azt írta, hogy a Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió (CSU) július 1-jén, vasárnap délután kezdődött müncheni elnökségi üléséről olyan információk szivárogtak ki, hogy a pártelnök-belügyminiszter kijelentette, hogy nem megfelelőek a brüsszeli eredmények, nem elégségesek az Angela Merkel kancellár által az Európai Unió (EU) brüsszeli csúcstalálkozóján elért eredmények kettejük és az általuk vezetett pártok menekültügyi vitájának lezárásához.

Horst Seehofer június közepén kilátásba helyezte, hogy július elején utasítja a szövetségi rendőrséget a határigazgatási szigorításra, ha Angela Merkelnek nem sikerül két hét alatt kidolgozni a nemzeti szintű, egyoldalú intézkedést kiváltó, azzal megegyező hatású európai szintű, vagy két-, illetve többoldalú megállapodásokat.

A kancellár vasárnap Berlinben a ZDF országos köztelevíziónak azt mondta, hogy a Brüsszelben EU-s szinten és a társországokkal folytatott kétoldalú megbeszélésekkel elért eredmények a CSU által szorgalmazott intézkedésekkel megegyező hatásúak. Azonban Horst Seehofer Münchenben az elnökségi ülés résztvevőinek beszámolói szerint kijelentette, hogy a brüsszeli eredmények révén nem lehet a nemzeti szintű intézkedésekkel megegyező hatást elérni.

Angela Merkel az EU pénteken véget ért brüsszeli csúcstalálkozóján kormányközi megállapodást készített elő Görögországgal és Spanyolországgal arról, hogy visszafogadják azokat a menedékkérőket, akiket feltartóztatnak a német határon és kiderül róluk, hogy regisztrálták már őket Görögországban vagy Spanyolországban.

Majd szombati sajtóhírek szerint a koalíciós társakat - a CSU-t és a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD) - egy feljegyzésben tájékoztatta Merkel a brüsszeli eredményekről, kifejtve: a társországokban regisztrált menedékkérőkkel minden eddiginél szigorúbban kellene bánni, a Horst Seehofer menekültügyi reformtervében szereplő, a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANKER (magyarul: horgony) központoknak nevezett szállásokon kellene elhelyezni őket. Ezeket a központokat nem hagyhatnák el büntetés nélkül, ügyüket egy törvénymódosítás révén olyan gyorsított eljárással rendeznék, amelyet a biztonságos származási országból érkező menedékkérők esetében alkalmaznak.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a koalíciós társakat tájékoztató Merkel-levélben az is szerepelt, hogy Berlin összesen tizennégy országgal, tudott megállapodni a Németországból kiutasítandó migránsok befogadásáról, köztük Magyarországgal, Lengyelországgal, Csehországgal, Belgiummal, Dániával, Észtországgal, Franciaországgal, Finnországgal, Litvániával, Lettországgal, Luxemburggal, Hollandiával, Portugáliával és Svédországgal.

Ezt azonban Magyarország, Csehország és Lengyelország is cáfolta, Orbán Viktor "szokásos politikai kacsának" nevezte, hogy megállapodtak volna menekültek visszafogadásában Merkellel.

Angela Merkel a ZDF-nek vasárnap azt mondta: továbbra is kitart amellett, hogy nem lehet egyoldalúan, egyeztetés nélkül és más országok terhére bevezetni határigazgatási szigorításokat.

Az MTI beszámolója szerint a CSU elnökségi ülésén Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök kifejtette, hogy a brüsszeli eredmények túlságosan bizonytalanok, és sok ügyben nem is döntöttek, hanem csak elhatározták, hogy a jövőben döntenek. Felidézte: már több ország részéről cáfolták, hogy megállapodást ígértek a kancellárnak a náluk regisztrált menedékkérők visszafogadásáról.

Hangsúlyozta: a CSU nem akarja megbuktatni a kormányt, de a vitát csak egy hiteles kompromisszummal lehet lezárni.

A bajor tartományi párt müncheni elnökségi értekezletével egy időben a CDU vezetősége is tanácskozik Berlinben. A kiszivárgott információk szerint az elnökség a támogatásáról biztosította Angela Merkelt, írja az MTI.

Ezt megerősítette Günther Oettinger, az Európai Bizottság költségvetési ügyekért felelős biztosa. A CDU-s politikus a Stuttgarter Zeitung című lap hírportáljának azt mondta, hogy a párt számára a kancellár brüsszeli tárgyalásinak eredményei jelentik a további teendők kiindulási pontját, és a vezető testületek "ebben a kérdésben teljes mértékben Angela Merkel mögött állnak".

A pártelnök-kancellár sajtóértesülések szerint a tanácskozáson kiemelte, hogy nagyon súlyos helyzet alakult ki a CDU és a CSU testvérpárti viszonyában. Arról is szólt, hogy sokat ígérő kormányközi megbeszélések következnek a máshol már regisztrált menedékkérők visszafogadásáról, de nagyban gyengítené a német kormány tárgyalási pozícióját, ha egyoldalúan vezetnének be határigazgatási intézkedéseket.

A két párt vitája harmadik hete zajlik, következménye akár a CDU/CSU testvérpárti szövetség és a kormánykoalíció felbomlása is lehet, ha Horst Seehofer a kancellár egyetértése nélkül ad utasítást a határigazgatási szigorításra, mert ebben az esetben Angela Merkel kénytelen lenne meneszteni a minisztert.