Párizs összes rendőr és csendőregysége riasztást kapott, továbbá ellenőrzőpontokat kellett felállítaniuk, amely „számol a fogoly és lehetséges segítői veszélyességével”, miután vasárnap megszökött a börtönből Redoine Faid bűnöző. Csaknem háromezer rendőrt mozgósítottak, mindent annak rendelt alá a rendőrség, hogy a szökevényt megtalálják, írja a BBC.

Az igazságügyi miniszter, Nicole Belloubet személyesen nézte meg a tetthelyet vasárnap este, majd úgy nyilatkozott, hogy látványos szöktetésről van szó. „Egy nagyon jól felkészült kommandó csinálta, akik valószínűleg drónos felderítést is használtak, hogy tanulmányozzák a területet”.

A CNN is azt közölte, hogy hónapokkal ezelőtt drónokat láttak a börtönőrök a környéken. A miniszter azt mondta, nem akar úgy tenni, mintha senki nem hibázott volna. „Ha bebizonyosodik, hogy így volt, azonnali következménye lesz” – mondta. Hozzátette azt is, az ügy miatt felmerül, hogy a legveszélyesebb elítélteket gyakrabban szállítsák át másik börtönbe.

A szökésről is újabb részletek derültek ki közben: miközben a férfinál éppen a testvére volt látogatóban, három fegyveres landolt egy helikopterrel. Közülük egy maradt a járműnél, ketten bementek a börtönbe. A BFM televíziónak a börtön szakszervezetis szóvivője azt nyilatkozta, hogy két, feketébe öltözőtt, maszkos, rendőrség feliratú karszalagot viselő férfi érkezett, hogy megkeressék Faidot, aztán egy flexszel szétvágták az ajtót, amely a látogatószobába vezet. Az egész szöktetés 10 percig tartott. A kinti őrök a támadókat látva bent kerestek menedéket, és figyelmeztették a benti, fegyvertelen társaikat. A rendőrség Faid testvérét is őrizetbe vette, és kikérdezi.

Az Alouette II típusú helikopterben maradt férfi a pilótára felügyelt, aki, mint kiderült, egy repülésoktató volt. Őt és a helikopterét gyakorlatilag elrabolták a bűnözők a szöktetéshez egy közeli kis reptérről, Fontenay-Trésignyből, ahol épp egy diákjára várt. A hírek szerint a szöktetésre kényszerített pilótát elengedték, egyes források szerint nem esett bántódása, más forrás szerint megverték, de annyi biztos, hogy sokkos állapotban kórházba kellett vinni.

A helikoptert később a tettesek felgyújtották, és autóval menekültek tovább. Azt is tudják már a hatóságok, hogy aztán a fekete Renault Megane-t egy párizsi külvárosban, Aulnay-sous-Bois-ban egy alagsori parkolóban hagyták, onnan egy "Enedis" feliratú fehér mikrobusszal mentek tovább.

A börtönudvar felett egyébként végig háló van, pont a helikopteres szöktetések ellen, kivéve azt az egy részt, ahol a fegyencek bevonulnak, vagy elhagyják a börtönt, ide szállt le a helikopter. Ezen a részen a fegyencek soha nem tartózkodnak, amíg börtönben vannak.

A franciáknál nem ismeretlen a helikopteres szöktetés: 2001-ben például három, fegyveres rablásért elítélt férfi szabadult ki Dél-Franciaországban, miután egy segítőjük eltérített egy helikoptert a közeli St Tropez-ből. Két évvel később Aix-en-Provence-ből szöktettek meg egy nemzetközi droghálózat üzemeltetőit így. Végül a 2000-es évek végén a legtöbb börtön fölé leszállásgátló hálót feszítettek ki.

A mostani szöktetésről videó is van, a börtönből csinálták. A Le Parisien összevágott videóján később a már felgyújtott helikopter és a fekete kombi Renault is látható.

Kicsoda Redoine Faid?

Franciaország leghírhedtebb gengsztere, a 46 éves Faid Párizs egyik legrosszabb környékén nőtt fel, a 90-es években egy bandát vezetett, amely fegyveres rablásokat és zsarolásokat követett el. 2010-ben is épp börtönben volt, de feltételes szabadlábra helyezték, miután meggyőzte az illetékeseket, hogy mindent megbánt, és új életet akar kezdeni. A tévében is többször szerepelt, és két önéletrajzi könyve is van. Az egyikben, melyet 2009-ben írt, és 2010-ben adtak ki, szintén azt írta, feladta a bűnözői életmódot.

Ehhez képest a szabadulásának évében rögtön részt vett egy balul sikerült pénzszállító-rablásban, melyben egy 26 éves rendőrnő meghalt. A nő a menekülő bűnözőket üldözte az A4-es autópályán, amikor azok Kalasnyikovokból tüzet nyitottak rá. Faid ezért 25 évet kapott abban a börtönben, amelyből most megszökött. Két társa a mai napig a büntetését tölti.

Faid 2013-ban is megszökött a börtönből, akkor dinamittal robbantott utat magának. Négy őrt túszul ejtett, majd hat héttel később egy olcsó hotel szobájában elkapták. A szökésért 10 évet kapott.

Azt mondja magáról, a Sebhelyes arcú és a Szemtől szemben gengszterfilmek inspirálták őt, utóbbi rendezőjéhez, Michael Mannhoz egy párizsi filmfesztiválon odament, és azt mondta neki: „maga volt a technikai tanácsadóm”. A francia rendőrség a "L'Écrivain" (Az író) gúnynevet ragasztotta rá a könyvei és médiaszereplései miatt.

Faid mostani börtönőrei azt mondták róla, soha nem volt konfliktusa az őrökkel, de az elméje szegletében mindig ott volt a szökés ötlete. Nagyon udvarias volt, jól elrejtette a valódi játszmáját, azaz a szökést, nyilatkozta róla egy felügyelője.

A pszichiáter, aki vizsgálta őt korábban, „társasági ragadozónak” írta le, aki a személyiségét, sármját, karizmáját, intelligenciáját, bátorságát használja, hogy másokat kontrolláljon, és megszerezze, amit akar. „Ő azon kevesek egyike, aki össze tud rakni egy csapatot, amely végrehajt egy ilyen akciót”.

Tudtam, hogy megint meg fog szökni, mondta róla a 2010-ben meggyilkolt rendőrnő, Aurélie Fouquet ügyvédje. „Ez van megírva a génjeiben. Szabadságszerető, nem bírja ki rácsok mögött”.

Források: Le Parisien, La Depeche, BBC, Telegraph.

(Borítókép: A helyszín, ahol a szöktetéshez használt helikoptert megtalálták - fotó: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)