Vizsgálat alatt álló volt ügyvédjének nem Trump az első

A családját és az országát helyezi majd előtérbe Donald Trumphoz képest az ellene folyó jogi eljárásokban, derült ki abból az interjúból, amit Michael Cohen, az amerikai elnök volt ügyvédje adott az ABC Newsnak.

Cohen először szólalt meg, mióta az FBI-ügynökök áprilisban az otthonában és az irodáiban razziáztak. Cohen azt mondta, hogy egyelőre még nem tudja, mivel vádolnák meg, utána beszél majd az új ügyvédjével a továbbiakról.

Az Axios szerint azt is hozzátette, hogy nem ő a rosszfiú a történetben, és nem is fogja hagyni, hogy annak állítsák be. A Stormy Daniels pornósztárnak kifizetett pénzről azt mondta, hogy egy nap majd tisztázza, mi történt. A végső céljának azt nevezte, hogy tisztázza a nevét, és visszakapja az életét.

