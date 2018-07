Letartóztatták a volt maláj miniszterelnököt, Najib Razakot, miután dollármilliárdoknak veszett nyoma abból abból az állami alapítványból, amit ő hozott létre, írja a Reuters.

A rendőrség az otthonából vitte el a volt minisztert, a lap szerint már szerdán bíróság elé állítják.

Június végén a rendőrség befejezte a Razak házában talált értékek összeszámolását,

A KORRUPT EXKORMÁNYFŐ 273 MILLIÓ DOLLÁRNYI (TÖBB MINT 76 MILLIÁRD FORINT!) KÉSZPÉNZT ÉS ÉKSZERT HARÁCSOLT ÖSSZE.

Májusban tartottak házkutatást Razak Kuala Lumpur-i otthonában. Tucatnyi rendőr hatolt be otthonába, miután hazatért egy mecsetből. További 12 rendőr jelent meg egy luxus lakókomplexumnál, ahol Razaknak van egy másik lakása is. Ezenkívül négy másik helyen is házkutatást tartottak a rendőrök, köztük a miniszterelnöki irodában is.

A rendőrség szerint

284, LUXUSTÁSKÁKAT TARTALMAZÓ DOBOZT, TUCATNYI, KÉSZPÉNZT ÉS ÉKSZERT REJTŐ TÁSKÁT FOGLALTAK LE TŐLE.

Najib Razak kormányfőként 2,67 milliárd ringgitet (több mint 180 milliárd forintnak) irányított át a teljes mértékben a kormány ellenőrzése alatt álló stratégiai fejlesztési alaptól saját bankszámláira. A volt kormányfő és az alap is tagadta, hogy bűncselekmény történt. Razak akkor bejelentette, külföldre utazik a családjával, de a hatóság megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot.