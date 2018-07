Trump elküldi Kim Dzsongunhoz a külügyminiszterét

Észak-Koreába utazik július 5-én Mike Pompeo, az amerikai diplomácia vezetője - közölte a Fehér Ház szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján. Sarah Huckabee Sanders közölte: Mike Pompeo

a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről szóló "fontos munka" végett utazik Phenjanba, aholtalálkozik majd Kim Dzsong Unnal és csapatával is.

Arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, hogy Donald Trump elnök azután is bízik-e az észak-koreai vezetőben, hogy kiderült, a rezsim a szingapúri barátkozás ellenére sem szüneteltette atomfegyver-programját, Sarah Huckabee Sanders kitérően annyit válaszolt: "a tárgyalások Észak-Koreával változatlanul folynak". Egyébként Pompeo volt az, aki még a CIA igazgatójaként megkezdte Trump küldötteként első magasrangú amerikai tisztviselőként Phenjanba látogatott.

A sajtótájékoztató után nem sokkal az amerikai külügyminisztérium közleményében újabb részleteket közölt a látogatásról: Pompeo július 5-től július 7-ig tárgyal Phenjanban, a tárca megfogalmazása szerint azért, hogy folytassa az egyeztetéseket és "konkrét formába öntse" a Trump elnök és Kim vezető között a júniusi szingapúri csúcsértekezleten elért - egyébként meglehetősen kétes - eredményeket.

A külügyminisztérium tudatta azt is, hogy július 7-től Mike Pompeo két napig tárgyal majd a legfontosabb regionális szövetségesekkel Tokióban; a tárcavezető japán és dél-koreai tisztségviselőkkel egyeztet Észak-Korea atomfegyver-mentesítéséről és más, regionális és kétoldalú kérdésekről. Pompeo Tokióból még - a július 11-12-i brüsszeli NATO-csúcs előtt - Vietnamba és az amerikai érintettséggel is bíró jemeni konfliktus egyik főszereplőjébe, az Egyesült Arab Emírségekbe is ellátogat.

Sarah Huckabee Sanders - szintén újságírói felvetésre - kitért a Krímre vonatkozó amerikai álláspontra is. Leszögezte: az amerikai kormány álláspontja nem változott,

továbbra sem ismeri el a Krím orosz bekebelezését,

és mindaddig érvényben maradnak az Oroszország elleni szankciók, amíg a Krím nem képezi ismét Ukrajna részét (amire egyébként nincs sok esély).

A tisztázásra azért volt szükség, mivel Donald Trump pénteken egy laza "majd meglátjuk"-kal válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett júliusi csúcstalálkozóján elismeri-e a Krím orosz bekebelezését.

(MTI)