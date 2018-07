Már 17 csecsemő halálával kapcsolatban vizsgálják az angol nővért

Egy kórház gyerekosztályán dolgozott, a rendőrság szerint akár 17 halálesethez is köze lehet.

Mint arról kedden beszámoltunk, őrizetbe vett az angol rendőrség egy ápolónőt, akit nyolc csecsemő meggyilkolásával és további hat meggyilkolásának kísérletével vádolnak. Összesen 17, 2015 márciusa és 2016 júliusa között bekövetkezett haláleset és 15, nem halálos kimenetelű keringés-összeomlás körülményeit vizsgálják, írja a BBC.

A 28 éves Lucy Letby, akit a Sun szerint a gyilkosságok elkövetésével vádolnak, a Liverpoolhoz közeli Chester kórházában, az újszülöttosztályon dolgozott. A nővér 2011-ben diplomázott a Chesteri Egyetemen, de már a képzés elvégzése közben is a kórház alkalmazásában állt gyakornokként. 2016-ban, feltehetőleg a csecsemők halála miatt, adminisztrációs munkakörbe helyezték át, írja a Telegraph.

A kórház az után indított belső vizsgálatot, hogy több koraszülöttnek is összeomlott a keringése, és szokatlanul sikertelen volt az újraélesztés. A jelentés szerint különös foltok jelentek meg a csecsemők kezén és lábán haláluk után. Mivel a szakértők nem tudták megállapítani az újszülöttek halálának okát, 2017 májusában a rendőrség is elkezdett nyomozni az ügyben. Ennek eredményeképpen tartóztatták le kedden Letby-t. A nyomozók házkutatást tartottak a nővérnél, illetve a Délnyugat-angliai Herefordban élő szüleinél is.

A nyomozást vezető Paul Hughes azt nyilatkozta, hogy bár nagy lépést jelent a nyomozásban a gyanúsított letartóztatása, még nem értek az ügy végére, így azt se tudja megmondani, mikor zárulhat le a nyomozás.