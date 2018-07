Videón üzentek a thai barlangban rekedt gyerekek

Újabb felvétel készült arról a 12 fiúról és az edzőjükről, akik az egyik thai barlang fogságába estek június 23-án, szombaton. A thai haditengerészet által közzétett videó alapján a 11 és 16 év közötti fiúk jól vannak, mosolyogva mutatkoznak be, és a kezeiket összetéve üdvözlik az embereket.

Ahogy a felvételen is látszik, a fáklyákkal megvilágított focicsapat tagjait takarófóliákkal védik a kihűléstől. A haditengerészet videóján a fiúkat megmentő búvárok is látszódnak. A hozzátartozók közül többen is örömkönnyekkel fogadták a gyerekekről készült videót.

Egy másik felvételen egy katonaorvos látja el a gyerekek könnyebb sérüléseit, főleg karcolásokat, a barlangban. A videó elején egy szikla látható, amelyre a foci- és a mentőcsapat nevét vésték fel.

A szerda reggeli sajtótájékoztatón a hatóságok elmondták, hogy tovább szivattyúzzák a vizet a barlangból, illetve megpróbálnak kiépíteni egy telefonvonalat, hogy a gyerekek azon keresztül tarthassák a kapcsolatot a családtagjaikkal (ez kedden még nem sikerült). A bejelentés szerint jó esély van arra is, hogy megakadályozzák, hogy a kamrába, amelyben a fiúk tartózkodnak, több víz áramoljon. A BBC szerint mostantól két búvár mindig a föld alatt rekedt focicsapat tagjaival lesz majd.

Az ifjúsági focicsapat tagjait kilenc nap után, hétfőn, találta meg két brit mentőbúvár a thai barlang szájától mintegy négy kilométerre, kb. 800-1000 méterre a felszín alatt. Ahogy korábban írtuk, a mentésben résztvevők négy hónapnyi élelmiszer-ellátmányt juttatnak el hozzájuk, és további búvárok, illetve orvosok mennek be hozzájuk, hogy segítsenek nekik.

A mentőcsapatok továbbra is azt próbálják kitalálni, hogyan hozzák felszínre a fiúkat és a 25 éves edzőjüket, a mentésben résztvevők azt közölték, semmiképpen sem szeretnék kockáztatni a gyerekek testi épségét. Az biztos, hogy ha merülniük kell, az nem lesz könnyű feladat, a búvárok speciális palackokkal érték el őket, valamint a zavaros vízben lámpákkal is alig látni valamit.

A négy hónapnyi élelmiszerellátás barlangba juttatását Akanand Surawan, a haditengerészet parancsnoka jelentette be, amiből sokan arra következtettek, hogy meg akarják várni az esős évszak végét, októbert, hogy akkor hozzák ki a fiúkat. A mentés nehézségeiről ebben a cikkünkben írtunk.

Szerdán aztán Csiangraj tartomány kormányzója bejelentette, hogy a 12 fiú kiszabadítása a fizikai állapotuktól függően alakul majd, illetve egy újonnan felfedezett barlangról is beszélt, amelyik a feltételezés szerint csatlakozhat ahhoz a barlanghoz, amelyikben a focicsapat tagjai vannak.

(Borítókép: Thai Navy Seal/Reuters)