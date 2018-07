Orbán Viktor Leslie Mandoki kerti partiján vendégeskedett

Befolyásos politikusokkal, német újságok főszerkesztőivel is találkozott Orbán Viktor miniszterelnök Leslie Mandoki zenész kerti partiján Németországban, írja az Origo.

Orbán szerdán érkezett Németországba, ahol aznap Horst Seehofer belügyminiszterrel találkozott, csütörtökön pedig Angela Merkel fogadja hivatalos látogatáson.

A kerti fogadáson bajor politikusok, német újságok főszerkesztői, újságírói, illetve a német ipar jeles képviselői is ott voltak. Orbánt népes magyar delegáció kísérte, ott volt többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke, és Andy Vajna filmügyi kormánybiztos is. Az eseményről Novák Katalin fényképet is posztolt a Facebook-oldalára.

A most 65 éves Leslie Mandoki a hetvenes években ment ki Németországba, ahol komoly zenei karriert futott be, több világslágert szerzett együttesének, a Dzsingisz Kánnak. Mandoki Angela Merkel német kancellár egyik kampánytanácsadója, ő komponálta a német kancellár kampánydalait.

Mandoki az 1956-os emlékévben 1,4 milliárd forintos állami támogatást kapott a magyar államtól az ország imázsának erősítésére a Rogán Antal lakóparki szomszédjaként emlegetett Csetényi Csaba érdekeltségével, a Network 360 Reklámügynökség Kft.-vel közösen. Mandoki a Magyar Narancsnak azt mondta: Orbán Viktorhoz fűződő barátságának nincs köze a bőkező állami támogatáshoz.