Egyre jobban szorítja az idő a thai mentőcsapatokat

A hadsereg addig is ellátja őket étellel és gyógyszerekkel. Búvároktatással is próbálkoznak.

Szombattól jövő csütörtökig heves esőzés várható annak a thaiföldi barlangnak a környékén, ahol 12 gyerekfocista és edzőjük bent rekedt. Attól tartanak, hogy ha az elmúlt napok szivattyúzása után újra megemelkedik a vízszint, akkor a fiatalok akár hónapokra is bent rekedhetnek, amit próbálnak elkerülni.

Az viszont eldőlt, hogy csütörtökön semmiképpen nem próbálkoznak meg a csapat kimentésével, miután a fiatalok egészségi állapota ezt nem tenné lehetővé, mondták névtelen források a CNN-nek. Az orvosok állítólag azt állapították meg, hogy két fiú és az edzőjük is túlságosan kimerült, és alultáplált.

Ahogy arról beszámoltunk, a 11–16 éves fiatalok 25 éves edzőjükkel még június 23-án mentek be a barlangba, de aztán a heves esőzések miatt már nem tudtak kijönni onnan. Villámgyorsan megemelkedett ugyanis a vízszint a barlangban, elzárva azt a bejáratot, ahol a gyerekek bemásztak, és ami előtt megtalálták a holmijaikat. A mentésben több nemzet képviselői is részt vesznek, köztük ausztrál rendőrök, amerikai katonák, brit barlangászok és több mint ezer thaiföldi katona.

A nemzetközi mentőalakulatok hétfőn csodával határos módon épségben találták meg a csapatot négy kilométerre a barlang bejáratától, egy száraz sziklán kuporogva. Ez azonban nem jelenti a fiatalok megmenekülését, ezért azon dolgoznak, hogyan tudnák kihozni őket, mielőtt az újabb eső megérkezik. A Tham Luang barlang általában szeptemberig és októberig víz alatt van az esős évszak alatt.

Most a fenti képen látható harmadik nagy kamráig nagyjából be lehet jutni, ezért ott rendezték be a mentőcsapatok főhadiszállását, onnan indulnak a búvárok is a barlang belsejébe.

Az esőmentes napokban a mentőalakulatok nagy erőkkel dolgoztak a víz kiszivattyúzásán a barlangból, és oxigént is pumpálnak abba a kamrába, ahol a gyerekek tartózkodnak. Csütörtökig körülbelül 128 millió litert sikerült kiszivattyúzniuk, melynek köszönhetően több mint 40 centiméterrel csökkent a vízszint (körülbelül 1,5 centiméterrel óránként.)

Azonban nem lehet garantálni, hogy sikerül szombatig annyival csökkenteni a vízszintet, hogy a gyerekek nekiindulhassanak. A búvárok már elkezdtek búvárkodni tanítani a fiatalokat. Azonban szakértők folyamatosan figyelmeztetnek, hogy rettentő kockázatos lehet így kihozni őket: a fiatalok közül többen úszni sem tudnak, és fennáll a veszély, hogy pánikba esnének az átláthatatlan, zavaros vízben.

A szélesebb, és egészen keskeny, elárasztott járatokon át az út a barlang belsejéből a bejáratig még a tapasztalt búvároknak is közel öt órába telik.

Egy, a Reuters által megszólaltatott búvár, aki már járt bent korábban a barlangban, azt nyilatkozta, hogy a terep még a gyakorlott búvároknak is nehézséget okoz, hiszen

a járatok szokatlanul szűkek, és olyan zavaros a víz, hogy gyakorlatilag vakon kell úszni.

Szerinte ez óriási kihívás lesz a gyerekeknek. „Könnyen meg lehet tanulni búvárkodni, de ez nem egy normális búvárkodás” – mondta.

Még aggasztóbb, hogy több orvosi vizsgálat eredménye is kizárja, hogy a napokban kijussanak a barlangból a gyerekek, ugyanis a jelenlegi egészségügyi állapotuk miatt túl veszélyes lenne. A helyi kormányzó csütörtökön azt mondta, hogy a helyzetük ellenére a fiatalok jókedvűek, mosolyognak, és játszanak. A mentőalakulat tagjai egyfolytában a gyerekek mellett tartózkodnak, és megpróbálnak internetkapcsolatot kiépíteni, hogy a gyerekek végre beszélhessenek a hozzátartozóikkal.

„Amennyiben az eső miatt az előtt ki kell hoznunk őket, hogy készen állnának, akkor meg fogjuk tenni, de ez csak az utolsó lehetőségként szerepel" – mondta a kormányzó. Annak reményében, hogy létezik könnyebb kiút is, a thaiföldi katonák további bejáratok után kutatnak, ám egyelőre nem jártak sikerrel.

A mentőcsapatok azt is vizsgálják, hogy nem találnak-e valamilyen kürtőt, amin keresztül felülről juthatnának le a focicsapathoz.

Ezt azután kezdték meg, hogy a fiúk azt mondták a búvároknak, hogy hallottak kutyákat ugatni, madarakat csiripelni, amiből arra következtettek, hogy lehetnek a közelben ilyen járatok.

A Thaiföld északi részén található Tham Luang Nang Non barlang tíz kilométer hosszan kanyarog a föld alatt, és igazi turistaszenzáció. Azonban az esős évszakban veszélyessé válhat, amire tábla is felhívja a figyelmet a bejáratnál.